115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，公開女一級預賽第一階段進入第二天就有戲劇一仗，上季拿二級亞軍、本季回升一級的台北護大隊史一級首遇上季第八輔仁大學，正規賽戰平，延長賽第二後衛莊宛諭關鍵抄截加上超前罰球，助隊驚險以56：53收下開季首勝，為「保級」注入強心針。

延長賽讀秒階段兩隊53：53戰平，終場前8秒輔大發邊球勉強傳出，被眼尖的莊宛諭抄走快攻，輔大賠上犯規，4.2秒莊宛諭第一罰中，第二球失手但隊友江澤搶下進攻籃板，輔大不得不再犯規，剩1.2秒江澤欣2罰俱中，已無暫停的輔大也沒時間反撲，讓北護驚險以3分差迎接勝場。

致勝一抄的莊宛諭，板凳出發打19分鐘，合計14投不中，1分未得，手感冰到極點，但延長賽先2罰再致命一抄，雖最後2罰僅1中，但江澤欣幫她搶下進攻籃板，也宣判輔大死刑。

成致勝英雄，莊宛瑜說：「生涯第一次，乃至進致勝球，得謝謝學姊守護我那不進第二罰的籃板。」對最後8秒的關鍵抄截，莊宛諭說：「我們貼得很緊，不給輔大可順利傳接球，且逼到5秒快到，她不得不傳，我精準預測到，一把拍走。」

無名英雄江澤欣先發30分鐘，8投只中1記三分球，外加最後1.2秒兩罰，全場僅5分進帳，仍是贏球功臣。

輔大丁羽今天繳出14分、11籃板，但有機會贏球未把握，賽後不少人掉淚。今稍後另兩役，清華大學95：42 輕取台北商大，文化大學87：52輕取臺科大。

文化快意2連勝，主控李恩芯繳出23分及生涯最多的10抄截，她說：「上季錯失二連霸、隊史第21冠，希望本季要回。」