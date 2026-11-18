福爾摩沙夢想家本週迎來「Thanksgiving Day」主題週，11月21、22及25日於臺中洲際迷你蛋先後迎戰高雄全家海神、新北中信特攻及新竹御嵿攻城獅，球團攜手合作夥伴準備多項互動與回饋好禮，從入場、節間暫停到中場遊戲，三場賽事接力送上感恩回饋，邀請所有「我夢」家人齊聚主場，共度熱鬧的感恩節。

感恩好禮從入場開始，三場賽事皆準備了「Thanksgiving Day」主題折扇，暫停時間準備多項回饋好禮互動，經典的場邊活動「夢想突襲」，完成潮流平台 AREA 02 指定任務，21、22日將有機會獲得SUPREME秋冬新款包款，25日祭出現正熱門的「寶可夢30週年精英訓練家寶箱ETB（美版）」卡牌遊戲禮盒。女孩也將隨機邀請球迷參與「曼黛瑪璉-勝利璉線」或「眠豆腐-你爭我豆」互動小遊戲；另外感恩再推出「金車 LUCKY ZONE」將隨機抽取區域，該區全區球迷朋友皆可獲得金車準備的感心補給品；統一「UNI來選擇」應援Cam也將為夢想家人奉上貼心應援飲品。

中場時間除了有機會拿到蝦皮場場加碼的購物金優惠券，參與活動還有「李日勝烏魚子專賣店」提供的飽滿厚實的野生烏魚子以及真材實料的XO干貝醬所組成專屬夢想家的「勝利禮盒」；25日則是由美津濃ＭIZUNO精心準備的20吋實用型硬殼登機箱。金車也持續為D-FANS會員準備專屬的兌換好禮。集結眾多合作品牌，攜手獻上多項好禮，感恩時節即將來臨，請大家不要錯過。

同時，球團奪冠承諾的「夢想奪冠感恩回饋」兌換踴躍，本週主場21、22日為最後兌換機會，凡持有2025–26總冠軍賽夢想家主場第七戰ibon實體票根或電子票券者，皆可憑票於指定地點與時間兌換「夢想家年度總冠軍紀念 TEE 白色款」一件，詳細兌換資訊請見官方社群公告。

好評不斷的「2026 總冠軍紀念系列」本週將再次推出多項系列單品，不僅有大家喜歡的「總冠軍紀念Q版」新品項，詢問度極高的「總冠軍戒紀念水洗 TEE」也將於週六夢想商店正式販售，DREAMERS ATHLETIC 雙面練習衣、運動短褲、立體發泡短 TEE 及周邊配件，多款全新裝備也將同步開賣。