TPBL新竹御嵿攻城獅隊成立兒童籃球訓練體系6年，持續深耕新竹在地基層籃球，至今已吸引超過600名小球員參與，邁入第7年正式成立全新支線隊伍「Jr. MAX Team」，專為具備優秀籃球潛力、立志挑戰HBL高中籃球聯賽甲組舞台，卻受限於訓練或環境資源的國中學生球員打造。

隊伍訓練與資源將採「全額免費」模式，並由攻城獅助理教練泰勒擔任總教練領軍，目前Jr. MAX Team已招募多位來自新竹縣唯一JHBL甲組球隊員東國中的隊員，但依舊會舉辦對外徵選會，首屆球員徵選會將於11月29日晚上7點30分在攻城獅訓練基地登場。

談到Jr. MAX Team的團隊風格，教練泰勒特別提到「團隊紀律」與「身體對抗性」，他說：「我們會是攻城獅兒童籃球訓練體系中唯一一支競技隊伍，所以從首次訓練開始，我們會先樹立團隊紀律，且每一個環節的訓練都會提升身體對抗性，來幫助這些青少年銜接台灣的高中甲組籃球強度。」

「Jr. MAX Team」中的「MAX」象徵「全力以赴並發揮極限」，定位不只是單純的訓練營，而是陪伴基層球員追逐夢想的重要舞台，終極目標是協助球員順利銜接並挑戰 HBL甲組舞台。為讓潛力球員無後顧之憂地專注於訓練，攻城獅將比照職業隊規格，為Jr. MAX Team挹注三大核心支援：

職業級訓練資源：導入系統化的球員體能追蹤數據與專業運動防護團隊，協助正值發育期的國中球員建立正確肌力觀念並預防運動傷害。

高強度實戰與移地訓練：安排常態性週末友誼賽對抗累積經驗，加強與JHBL甲組球隊之間的交流，並規劃寒暑假國內外移地訓練，拓展年輕球員的籃球視野。

升學與測試樞紐：定期辦理測試會與聯合試訓，邀請高中甲組球隊教練共同參與，讓具備實力的基層好手能被更多人看見。

「Jr. MAX Team」全免費育才計畫獲得新竹科技產業夥伴高度認同，由長期支持在地體育發展的「慧榮科技」與「智聯服務」率先響應，共同分擔球員訓練、防護及移地訓練等營運資源，實踐企業社會責任，攜手球團為台灣籃球培育新生代戰力。攻城獅「Jr. MAX Team」首屆球員徵選會全程免費，將於29日晚上7點半到9點在攻城獅訓練基地舉行。本次徵選規劃三大測驗項目，由教練團全面評估球員的基本功穩定度、投籃把握度與全場實戰意識，號召懷抱HBL夢想的國中好手踴躍挑戰。

【新竹御嵿攻城獅 Jr. MAX Team 徵選會資訊】

徵選對象：對籃球充滿熱情、立志挑戰高中甲組之國中甲、乙組學生球員

徵選日期與時間：2026年11月29日（週日）19:30 – 21:00

徵選地點：Lioneers HUB（新竹縣竹北市莊敬南路27號4樓）

徵選費用：免費

測驗項目與評估重點：

運球五點上籃（1分鐘/人）：評估控球穩定度、推進速度與上籃終結能力。

運球動位投籃（1分鐘/人）：評估投籃穩定度與中距離投籃命中率。

全場五對五對抗（10 分鐘/人）：評估實戰觀念、傳球視野、戰術執行力、防守態度與團隊配合默契。

報名方式：請填寫報名表單https://forms.gle/i9cB3dqTzawsZb9R6