115學年度JHBL男子組16強預賽最終日，除了南投縣埔里、花蓮縣自強、屏東縣至正3隊從戰局最難預測的C組殺出重圍，加上新北中和搭上晉級末班車，本季男子組12強隊伍全數出爐。12強複賽將於明年1月19至25日，在三重商工體育館進行為期7天的激戰。

至於12強複賽分組為A組：宜縣中華、花縣自強、新北光榮、投縣埔里、新北錦和、南市延平；B組：北市信義、北市金華、苗縣明仁、北市大安、屏縣至正、新北中和。

今年從資格賽起步的花縣自強，雖在16強預賽首戰以27分之差吞敗，但接下來，他們「讓一追二」，接連扳倒投縣埔里及屏縣至正，最終以分組2勝1負戰績，繼111學年度後重返JHBL男子組12強行列。

花縣自強教練楊曙賽後特別感謝球員堅持到最後一刻，「這批球員條件不突出，但夠認份，甚至常找時間自主訓練，一步步奠定重返12強的基礎。我相信，這個成績就是他們努力的最好回報。」

楊曙也透露，確定晉級12強後，他們當然還想再繼續前進，接下來，他們預計將安排更多時間到台北移地訓練，希望透過與能仁家商、南山高中、三重商工等HBL球隊，以及與JHBL強權北市信義的交流賽，累積更多實戰經驗值，讓大家在12強複賽看到更有競爭力的花縣自強。

而同組的投縣埔里，最後一場比賽面對花縣國風，投縣埔里從一開賽便接管戰局，最終以73：68奪勝，並同樣以分組2勝1負戰績晉級12強。當確定晉級後，屏縣至正總教練潘志偉苦笑說：「看別人臉色晉級的過程實在太煎熬，我第一次看比賽看到心臟好痛～不過，很開心能夠為屏縣至正寫歷史，接下來，我們將會全力將隊史JHBL聯賽最佳戰績推向新高！」

至於本季16強預賽最後一張晉級門票，由新北中和出戰中市神岡一役決定。新北中和最後就以79：56勝出，這也是總教練羅巧惠自111學年度起以總教練身份帶隊出征至今，新北中和第一次晉級12強複賽。

特別的是，羅巧惠本季特別找來前HBL苗栗高商及UBA台灣師大前場要角陳映慈加入教練團，為團隊注入嶄新能量。第一次接觸HBL男子組球隊教練職務的陳映慈開玩笑說：「各隊大多是總教練扮黑臉，助理教練負責安撫人心，但我好像比總教練更容易爆氣。」

雖然新北中和順利重返12強，但兩位女教練一致認為，球員打球太過斯文，少了強悍的身體碰撞元素，接下來備戰12強的過程中，這將會是他們調整的重點課題。另外，本屆新北中和有卓稟祥及吳品佑兩位身高超過185公分的球員，教練團也要努力強化他們在場上的牽制力，希望藉此幫助球隊走得更遠。