台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2026-27賽季例行賽第五周最有價值球員（MVP）由新北國王隊囊括，林書緯與克雷格分別獲選本土及外援MVP。

國王15日作客桃園，以110：93擊敗台啤永豐雲豹隊，終止近期二連敗，林書緯傷癒復出展現出色進攻效率，克雷格更締造本季首度大三元，兩人以不同方式帶動團隊攻勢，幫助國王獲勝。

林書緯在傷癒復出的首場比賽中，以替補身分繳出27分、5助攻、3籃板及2抄截，三分球命中率高達55.6%，效率值31為本周本土球員最高。儘管先前因傷缺席賽事，林書緯重返球場後迅速展現進攻威脅，全場命中5記三分球，無論外線投射或切入得分，都能有效掌握進攻機會，成為國王此役重要的得分來源。

除了個人得分表現，林書緯更看重球隊整體進攻的運作。國王此役全隊送出28次助攻，展現良好的傳導與分享球觀念，他以實際表現展現本土核心的價值，獲選第五周本土MVP。

克雷格面對雲豹繳出21分、10籃板、10助攻及2抄截，兩分球命中率達100%，效率值35，不僅成為2026-27賽季聯盟首位達成大三元的球員，更是個人生涯首度完成這項紀錄，獲選第五周外援MVP。