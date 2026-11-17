聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／林書緯展現領袖價值、克雷格寫首度大三元 國王囊括單周MVP
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2026-27賽季例行賽第五周最有價值球員（MVP）由新北國王隊囊括，林書緯與克雷格分別獲選本土及外援MVP。
國王15日作客桃園，以110：93擊敗台啤永豐雲豹隊，終止近期二連敗，林書緯傷癒復出展現出色進攻效率，克雷格更締造本季首度大三元，兩人以不同方式帶動團隊攻勢，幫助國王獲勝。
林書緯在傷癒復出的首場比賽中，以替補身分繳出27分、5助攻、3籃板及2抄截，三分球命中率高達55.6%，效率值31為本周本土球員最高。儘管先前因傷缺席賽事，林書緯重返球場後迅速展現進攻威脅，全場命中5記三分球，無論外線投射或切入得分，都能有效掌握進攻機會，成為國王此役重要的得分來源。
除了個人得分表現，林書緯更看重球隊整體進攻的運作。國王此役全隊送出28次助攻，展現良好的傳導與分享球觀念，他以實際表現展現本土核心的價值，獲選第五周本土MVP。
克雷格面對雲豹繳出21分、10籃板、10助攻及2抄截，兩分球命中率達100%，效率值35，不僅成為2026-27賽季聯盟首位達成大三元的球員，更是個人生涯首度完成這項紀錄，獲選第五周外援MVP。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。