JHBL／第一年叩關甲級 南市延平預賽突圍闖12強

115學年度JHBL男子組16強預賽今天進行第3天賽事，各組戰局進入白熱化階段，D組的宜縣中華及北市大安，今天先後以分組賽2連勝，提前確定晉級12強複賽，A組南市延平與屏縣麟洛的晉級末班車之戰，最終由第一年向JHBL甲級賽場叩關的南市延平突圍。

C組的投縣埔里、花縣國風、花縣自強與屏縣至正，目前戰績皆為1勝1負，形成晉級狀況最難以預料的集團。

上個賽季初嚐JHBL甲級四強滋味的宜縣中華，今天遭遇新北中和，第一節遭對手單節三分球6投5中的精準火力壓制，但第二節宜縣中華「雙槍」卓承宗與張子恩開始加溫，戰局就此翻轉。卓承宗與張子恩聯手攻下53分，加上先發五人得分皆達兩位數，助宜縣中華以106：70取得分組賽2連勝，提前入手12強複賽門票。

雖然連續兩場比賽都是得分破百奪勝，但宜縣中華總教練林承億認為，球員從季外階段到JHBL聯賽，都有著「熱機」稍慢的隱憂，接下來，若想延續八強競爭力，勢必得再特別提醒球員從一開賽就要上緊發條，不能有任何輕敵的心態。

同組的北市大安，上個賽季重返八強行列後，一口氣送走15人JHBL聯賽名單內的13名畢業生，團隊戰術佈局等於「砍掉重練」，加上學校體育館在暑假兩個月進行整修，導致北市大安只能藉由移地訓練方式備戰，而季外盃賽面對JHBL列強時，北市大安也是輸多贏少，但這次16強預賽，他們先後擊敗新北中和及中市神岡，提前以分組賽2連勝搭上晉級列車。

總教練王浩森賽後苦笑說：「我們真的沒想過能夠以2連勝提前晉級！畢竟，今年季外的狀況確實不太理想。而且，我們本季全隊可說是都沒有JHBL聯賽實戰經驗，所以，希望能夠趁著16強預賽，讓多一點球員上場磨練，導致晉級之路走得有些跌跌撞撞。不過，確定晉級後，我們將會有比較多時間可以調整，希望到了12強複賽，能夠讓大家看到更有競爭力的北市大安！」

16強預賽C組部分，投縣埔里今天面對花縣自強從一開賽便陷入苦戰，尤其全場26次三分線外出手僅命中4球，導致他們始終找不到翻盤的突破口；反觀今年從資格賽突圍的花縣自強，在攻防兩端皆展現強烈企圖心，甚至有3名球員拚到抽筋退場，但最終以69：66收下16強預賽首勝，為團隊士氣注入強心針。

花縣自強總教練楊曙賽後透露，本屆九年級生是他接掌兵符後招募的第一批球員，即便他們國小幾乎都沒有全國大賽經驗，前兩年也都在JHBL資格賽止步，但球員與教練之間無可取代的革命情感，是他們與JHBL列強競爭的關鍵動力。楊曙直言：「雖然這1勝還不是晉級保證，卻給了球員更多信心，特別是針對性的防守策略奏效，讓我們更有勇氣面對16強預賽的最後一戰。」

與花縣自強同樣從今年資格賽突圍的屏縣至正，則是在屏東「主場」演出逆轉秀。從第一節只拿9分的低潮，到第三節逆襲最多反領先15分，屏縣至正最終以61：58擊敗花縣國風，因此保有爭奪12強席位的有利機會。

總教練潘志偉賽後透露，當看到前一場比賽花縣自強勝出後，教練團便在心中下達「必勝令」，「我們沒有把一定要贏球的壓力告訴孩子，但我們知道，若能拿下這1勝，將更有機會角逐12強。所以，我們特別在邊線埋下較多防守陷阱，成功限制對手推進路線，才收下這關鍵1勝。」

A組最後一張12強席位的爭奪戰，由今年一同從資格賽殺出重圍的南市延平與屏縣麟洛正面交鋒，雖然南市延平本季第一次挑戰JHBL甲級舞台，但三年級後衛正宇辰此役進攻火力大爆發，以生涯新高的單場44分，幫助南市延平以94：71奪勝，同步締造隊史首次晉級12強複賽的紀錄。

南市延平教練陳漢宗表示，當16強預賽分組出爐時，他們就已將面對屏縣麟洛的這場比賽，設定為是否能夠晉級12強的關鍵戰，因此前兩戰面對北市信義及苗縣明仁時，陳漢宗便鼓勵球員大膽出手「找準星」，特別是正宇辰與正丞育兩兄弟，更是做好此役要「打好打滿」的心理準備。

「對我們而言，預賽前兩戰都是『熱身』，唯一要拚的就是對戰屏縣麟洛一役。而我也告訴正宇辰，這是能夠被HBL甲級教練看見的舞台，所以，他除了要展現個人能力外，還要想辦法幫助球隊走得更遠！」陳漢宗說。

進行完三天賽事，目前A組北市信義、苗縣明仁、南市延平，B組北市金華、新北光榮、新北錦和，D組宜縣中華、北市大安，總計8隊晉級12強複賽。