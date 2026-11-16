籃球／U19聯盟 蔣中銘三分火力放送 Phoenix大勝衝上領先群

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，15日在和平國小籃球場進行U19第4組賽事，兩支俱樂部球隊的關鍵戰役，Phoenix最終靠著第3節強大火力，以63：30轟垮Warriors，目前戰績4勝1負，追上該組領先群。

U19籃球聯盟會在各分齡層依照實力分組，第4組是19歲以下級實力最接近、隊數也最多（11隊）的組別，目前「A段班」是5連勝與4連勝的Gear與清水高中，「B段班」則戰況膠著，包括此役的兩隊。

Phoenix與Warriors首節命中率都不高，上半場前者僅以7分領先，不過第3節陳昶瑞、蔣中銘、曾柏徹接連外線開轟，一波19：2攻勢帶走比賽，拿下關鍵勝利，取得第4勝後排名躍居第3，搶得季後賽有利位置。

「我們上半場打得有點慢，我也跟球員很明白的表達了我的意見，但我們真的是從防守做起，逐漸找回投籃手感，一旦我們能夠守下來、打出快攻，就能夠展現創造力，下半場整體表現都很不錯。」Phoenix外籍總教練Kiwi說。

提到激烈的戰局，Kiwi笑說起床時確實腦海裡浮現的第一件事就是這個，「我稍微計算了一下，我們是有機會保持領先，這場勝利很重要，讓我們可以站穩腳步。」

Phoenix火力最凶的當屬蔣中銘，單場三分球11投5中，攻下全場最高18分，另有6籃板、4抄截，另外丁昱嘉、曾柏徹、吳浩瑄等箭頭得分皆上雙。

「我們已經一起打球3、4年了，彼此都配合得很好。」目前就讀美國學校高一的蔣中銘說：「比賽前段確實比較難熬，但我們是一個團隊，會不斷跟彼此溝通。」

在競爭最激烈的組別奮鬥，蔣中銘覺得很有趣，「校隊練習時間比較多，我們就只有禮拜一到禮拜三，禮拜四比賽。」儘管如此，他們依然能拿出不俗表現與對抗能力，去年還拿下U15最高級別（鑽石組）冠軍，「那是我目前人生最印象深刻的比賽，希望今年可以完成衛冕。」他笑說。