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PLG／讚車侑城是好球員 李家慷：不能讓他過太好

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
領航猿李家慷（右二）。圖／PLG提供
領航猿李家慷（右二）。圖／PLG提供

本季要尋求PLG三連霸的桃園璞園領航猿，開季卻打得掙扎，當家球星盧峻翔確定因膝傷至少缺陣2個月下，今天81：113慘敗給臺北富邦勇士隊，讓後場主將李家慷坦言目前已經是「最低谷」，會盡快調整，自己在盧峻翔缺陣下也要扛起更多責任。

今天10投僅1中拿3分的李家慷坦言，包含東超在內，最近4場球隊和自己表現都沒太好，尤其盧峻翔和白曜誠受傷下，勢必要跳出來多承擔一點。

「我覺得現在就是過渡期，現在峻翔受傷了，因為他要休兩、三個月，對我們球隊是一很大傷害，小白也受傷，又是一個主控，球隊其實面臨一個低潮期。」李家慷正向說，好消息是賽季才剛開始，球隊能盡快溝通、調整，保持侵略性。

李家慷提到，本季能明顯感受各隊的補強，像是洋將配置就是明顯針對領航猿，「我覺得今年是很有挑戰的一年，不可能永遠都是在高峰，現在是我們球隊的最低谷，我覺得也是好事，因為再低也不能低到哪裡去了，就是看我們什麼時候盡快調整過來，什麼時候反彈。」

今天是本季首度和勇士交鋒，李家慷和關達祐都和勇士華裔後衛車侑城有不少肢體接觸，產生額外火花。上月剛過28歲生日的李家慷提到，車侑城是很好的球員，又很年輕，「22歲，就是他該展現他自信的時候，年輕就是要有自信嘛，那我覺得我們這種中生代也不能讓他過得太好，勢必要注意，去做調整，我覺得我們還有時間，去好好的再讓自己變得更好。」

車侑城已經可以中文、英文「雙聲道」，今天記者會多以英文發表感想，不過被問到和領航猿後衛的火花時只用中文說「他們打得很好」，帶過彼此的交鋒。

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