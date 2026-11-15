PLG／蔡文誠引退「幹話」連連 勉勵後輩熱愛就堅持

台北富邦勇士隊今天以113：81擊敗PLG衛冕軍桃園璞園領航猿後，為新任執行教練蔡文誠舉行引退儀式，蔡文誠一如球員時期的「幹話大師」風格，致詞時也妙語無珠，讓現場笑聲不斷，他也勉勵後輩，若是喜歡籃球，就要更努力、更堅持，「只要肯努力，每個人都會有出頭那一天。」

41歲的蔡文誠是「素人球員」出生，就讀彰師大時期被許晉哲發現，加入璞園前身東風老鷹，之後更和許晉哲一起完成SBL四連霸，轉戰富邦勇士寫下PLG連三季奪冠的紀錄，有「本土洋將」、「神奇老爹」等外號。

上季結束確定褪下球員戰袍的蔡文誠，勇士主場開幕周率隊連兩天打下大勝，今天賽後再換上黑色西裝當主角，除了勇士全隊，昔日彰師大戰友、璞園時期隊友和家人都到場，見證特別時刻。

蔡文誠致詞時不改幽默風格，感謝富邦育樂的總經理「Joyce」陳昭如時開玩笑說，昨天林志傑球衣背號儀式的中場表演是五位韓籍啦啦隊「五公主」，今天卻是本土啦啦隊結合跆拳道的「這樣跆危險」，讓最後合照多了和Fubon Angels全員合照的橋段，讓他在場上害羞到雙手摀住臉。

「很開心，完成一件事情。之前球團有說要不要辦引退，我不是那麼有意願，因為會麻煩很多人、做很多事情，讓大家很忙碌，沒很想做這件事。因為公司的安排，覺得我值得，我就讓公司安排，就有了今天的引退儀式。」蔡文誠透露，致詞上的講稿是今天凌晨2點才完成，因為要先把比賽策略想好，才是自己的引退儀式。

蔡文誠也提到，太太「潘潘」也是一如往常是最好助手，幫助自己紀錄講稿內容；家人的部分也是自己最重視的一塊，聽到女兒給自己的祝福就讓自己想流眼淚。

從素人到冠軍球員，蔡文誠認為，能有今天的成就一直源自對籃球的熱愛和執著，「我起步比較晚，但我真的很喜歡，變成我很努力在籃球這一塊，很堅持在這條路，不會去放棄任何事情，在場上不會放棄任何一個球。」

他勉勵後輩，若喜歡籃球，就要付出百分百的熱情，更努力和更堅持，「現在舞台比較多，會讓更多人發現你，不用擔心被埋沒，只要肯努力，每個人都會有出頭那一天。」

蔡文誠引退儀式上和家人合影。圖／勇士提供

勇士為蔡文誠舉行球員引退儀式。圖／勇士提供