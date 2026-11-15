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PLG／勇士連兩戰主場大勝 許晉哲「非常非常非常開心」車侑城加入
昨天開幕戰先以31分差擊敗台南台鋼獵鷹，台北富邦勇士隊今天面對PLG衛冕軍桃園璞園領航猿，靠第三節34：11猛攻奠定勝基，以113：81完成主場2連勝，總教練許晉哲說，暌違多年的主場開幕週連勝意義重大，希望新團隊能打出新氣象。
勇士從PLG元年奪冠到締造3連霸後，近三年都沒能再嚐到捧冠滋味，兩大資深球星「野獸」林志傑和蔡文誠本季都轉到制服組，洋將也大變動，換血狀態下能締造主場「背靠背」大勝，且兩場勝分都超過30分。
許晉哲提到，近4年開幕周都是1勝1敗，今年在新血加入下打下2連勝，「希望藉由新的團隊、新組合，能夠在新球季打出新氣象。」他也強調，兩場不只得分破百、防守執行好，兩場助攻都超過25次，讓他「非常高興」。
除了讚執行教練蔡文誠把球隊練得非常好，許晉哲也很高興華裔後衛車侑城的加入，還用了三次「非常」來表達對車侑城成勇士新血的開心心情。
許晉哲解釋，過去勇士一直在培養大號後衛，前幾年許多鋒線都轉到控球，191公分的車侑城有高度，也在美國NCAA一級證明身手，「他的加入真的有很大加分，不管單獨控球或和（陳）又瑋打雙控，我們找到更多組合，讓後面比賽有更好準備。」
今天上場25分鐘的車侑城貢獻16分，比賽中不時激勵隊友，甚至還安撫教練團，和領航猿球員也有不少肢體接觸，成為比賽焦點之一。
車侑城提到，球隊今天打出很好的團隊籃球，尤其和幾位經驗豐富的前輩一起打球，讓自己在場上輕鬆很多；收下主場連勝後，他提到給自己目標是不要有太多起伏，接續會繼續和隊友學習，希望後面比賽也有好發揮。
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