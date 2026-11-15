PLG／克羅馬轟30分 勇士32分狂勝衛冕軍領航猿

PLG衛冕軍桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔膝傷免戰下，今天和台北富邦勇士上半場比分拉鋸，但勇士第三節打出34：11的海嘯攻勢拉開領先，最終在克羅馬30分、車侑城16分領軍下以113：81守護主場，也賞給衛冕軍開季3連敗。

盧峻翔賽前宣布膝傷必須動刀，預估休息2到3個月才能重回球場。少了當家球星的領航猿，首節以18：21緊咬比分，第二節在洋將赫南德茲單節攻下12分發揮下，半場打完更以43：41超前。

勇士第三節在洋將克羅馬連兩記中距離破網、周桂羽追加三分彈，車侑城快攻也得手，聯手助隊打出一波9：0攻勢，領先再達到59：49；領航猿喊出暫停也沒能止血，周桂羽底線偷溜打板進球、克羅馬2罰俱中後再飆三分彈，連續得分攻勢擴大到16：0。領航猿直到李家慷投進底角三分彈，才中斷超過4分半鐘的得分荒，但單節僅拿11分，帶著21分落後劣勢進入第四節。

勇士第四節維持領先優勢，車侑城和領航猿後衛李家慷和關達祐多次肢體接觸讓比賽出現不少火花。勇士節末曾祥鈞、李啓瑋和洪楷傑都追加外線，助隊最終以32分的差距迎接主場連勝。

勇士今天賽後將舉辦執行教練蔡文誠的引退儀式，「野獸」林志傑也特別穿上蔡文誠的特製上衣。