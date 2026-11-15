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TPBL／克雷格「大三元」領軍 國王賞雲豹主場首敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊克雷格完成「大三元」。圖／TPBL提供
國王隊克雷格完成「大三元」。圖／TPBL提供

新北國王隊洋將克雷格今天碰桃園台啤永豐雲豹隊繳出21分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，成為TPBL本季第一位達成大三元的球員，加上林書緯替補上陣轟下全場最高27分挹注，助隊以110：93大勝雲豹，終結近期2連敗。

國王開賽就在林彥廷外線開火、克雷格「3分打」下拉出一波10：0攻勢，首節就取得28：14優勢，第二節團隊再攻下30分，半場打完領先擴大到58：39。

雲豹第三節一度將比分追到個位數，但國王洋將肯刀爾連飆外線，帶動一波13：2反擊，三節打完優勢已到86：63，第四節也延續領先，最終以17分差距踢館成功。

國王總教練洪志善提到，上一場主場對上雲豹時，球隊上半場就陷入落後，但今天球員很快修正了問題，「從開賽就非常專注，把戰術執行得很到位。」

國王團隊今天送出28次助攻，攻下全場最高27分的林書緯說：「我覺得我們今天在球的流動與分享上做得非常好，全隊送出了28次助攻，只要能一直維持這樣的團隊分球，相信我們就能拿下更多勝利。」

繳出「大三元」的克雷格，迎來個人里程碑，他透露這是生涯第一次達成大三元，「我心裡非常感激，但比起這項紀錄，我更感謝隊友願意相信我、把球傳給我，同時我也很開心能透過傳球幫助到隊友，這才是我最感恩的地方。」

雲豹全場一路落後，總教練羅德爾（Henrik Rödl）表示，一開始團隊表現並不理想，主要也是球員連2天出賽有點累，「不過球季才剛開始，這也是我們第一次碰到連2天出賽情況，從球季開打以來我們打了4場比賽，得到了非常多的資訊，接下來要再經過2周才會再出賽，我們會趁著這段時間努力修正。」

雲豹當家球星高錦瑋今天攻下15分，包括3顆3分球，他也認為球季才剛開始，還有很多時間可以去修正這2場比賽發現的問題，「我們每場比賽賽前都要把心態給武裝好，現在聯盟每支球隊、每個對手都很強，我們要怎麼樣面對他們往後的重要課題。」

國王隊洋將克雷格完成「大三元」。圖／TPBL提供
國王隊洋將克雷格完成「大三元」。圖／TPBL提供

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