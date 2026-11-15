PLG／盧峻翔驚傳膝傷將動刀 至少缺陣2個月

尋求PLG三連霸的桃園璞園領航猿隊，開季2場比賽都吞敗，今天到台北和平籃球館面對台北富邦勇士隊，挑戰首勝卻傳利空消息，當家球星盧峻翔因膝傷將動手術，預估休息至少2個月，成衛冕軍開季噩耗。

上季締造MVP三連霸的盧峻翔，開季就遇傷勢，他透過影片透露受傷後有照MRI，發現狀況有點嚴重，「可能要動小手術再評估，抓2到3個月會回到球場。」他坦言得知消息有點難過，「但，沒辦法，得去接受這個事實，我覺我會在身體跟心理上的調整會做得很好，好好的復健。」

盧峻翔前兩戰場均貢獻17分，今天只穿便服、戴著帽子坐在板凳席，沒能和勇士人氣新成員車侑城上演對決戲碼。

領航猿除了少當家球星火力應援，主控白曜誠也免戰，全隊只登錄11名球員，首節雖打出6：2的開節攻勢，但勇士在洋將皮可特單節9分下反超，首節打完取得21：18領先。