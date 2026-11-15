聽新聞
0:00 / 0:00
PLG／盧峻翔驚傳膝傷將動刀 至少缺陣2個月
尋求PLG三連霸的桃園璞園領航猿隊，開季2場比賽都吞敗，今天到台北和平籃球館面對台北富邦勇士隊，挑戰首勝卻傳利空消息，當家球星盧峻翔因膝傷將動手術，預估休息至少2個月，成衛冕軍開季噩耗。
上季締造MVP三連霸的盧峻翔，開季就遇傷勢，他透過影片透露受傷後有照MRI，發現狀況有點嚴重，「可能要動小手術再評估，抓2到3個月會回到球場。」他坦言得知消息有點難過，「但，沒辦法，得去接受這個事實，我覺我會在身體跟心理上的調整會做得很好，好好的復健。」
盧峻翔前兩戰場均貢獻17分，今天只穿便服、戴著帽子坐在板凳席，沒能和勇士人氣新成員車侑城上演對決戲碼。
領航猿除了少當家球星火力應援，主控白曜誠也免戰，全隊只登錄11名球員，首節雖打出6：2的開節攻勢，但勇士在洋將皮可特單節9分下反超，首節打完取得21：18領先。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。