宜蘭外澳「臭水」衝浪祕境竟有垃圾山 民眾怒罵：缺德

宜蘭頭城鎮外澳是衝浪勝地，吸引很多國內外衝浪客，沙灘更南邊的大坑「臭水」是經驗老手才會去的浪點，最近在臭水造林區發現大量疑似早期傾倒掩埋「垃圾山」，裡頭有製造日期10年前廢棄鍋子、廢輪胎及瓶罐，更多塑膠物與廢布條等，造成環境汙染引發民眾震怒，向環保局檢舉要求查出幕後黑手。

縣環保局接獲檢舉後已前往會勘，研判疑似海浪打上來的垃圾，但實際數量須開挖才能知道。但民眾說，一般人比較少來這裡衝浪，才會被堆滿垃圾，仔細看比後面的土堤明顯高出不少，這簡直把這裡當成掩埋場，而且看這垃圾結構性包括塑膠袋、衣服，甚至有腳踏車與輪胎等，絕對不是海浪衝上來的。

「瘋媽」江昀蒨在臉書貼文說，這堆是衝浪客發現，臉友傳來的聲援訊息，這一次的薔琵颱風浪打得很高，宜蘭沿岸地形變化大，也讓陳年破事原形畢露，風走了也帶走了海沙，造林區大量的非法掩埋垃圾露出現形。

蘭陽博物館位於汙染垃圾山的附近，館長陳碧琳指出「被颱風掀開的不堪！」廢棄物夾雜在黏土層，海邊沒有這種黏土，顯然這些廢棄物埋此，並非第一現場。

網友大罵「太沒道德！」環境汙染「讓人傷心」；還有網友說「凡走過必留下痕跡，有廢輪胎輪胎上都有製造日期，可以推測這廢棄物垃圾的時間」。

縣環保局表示，現況可能很難追查出早年偷倒者的元兇，由於位於烏石港附近，縣政府最近會請海洋所進行垃圾清運，呼籲民眾不要任意傾倒垃圾，汙染生態環境若被查獲，必定開罰。

外澳沙灘「臭水」坑發現大量疑似早期被倒掩埋的垃圾廢棄物，堆積如同一座小山，包括廢棄鍋子、廢輪胎及瓶罐，更多塑膠物與廢布條等，造成環境汙染，民眾向環保局檢舉要求追查幕後黑手。圖／翻攝自臉書

外澳沙灘「臭水」坑發現大量疑似早期被倒掩埋的垃圾廢棄物，堆積如同一座小山，包括廢棄鍋子、廢輪胎及瓶罐，更多塑膠物與廢布條等，造成環境汙染，民眾向環保局檢舉要求追查幕後黑手。圖／翻攝自臉書