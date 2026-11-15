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亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

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亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在亞冠賽最終不敵澳洲墊底。 美聯社
中華隊在亞冠賽最終不敵澳洲墊底。 美聯社

中華隊今天在季軍戰不敵澳洲隊，亞冠賽最終排名4隊之末，日本媒體以「12強賽王者屈辱以最後一名作收」為題報導，內文結語是「雖然結果令人惋惜，但中華隊啦啦隊為東京巨蛋增添色彩」。

中華隊在預賽過招時以6：4擊敗澳洲隊，再次遭逢由澳洲復仇成功，今天在第五局打下6分大局致勝，反以6：4擊敗中華隊奪得季軍。

首屆亞冠賽為3隊參賽，當時中華隊排名第3，第二屆在4隊規模排名第3、僅勝過澳洲隊，本屆在季軍戰敗北，首度落居第4，參賽三屆就有兩次成為爐主。

日本媒體「Full Count」報導標題為「澳洲隊雖遭日本武士痛宰狂失16分，但在季軍戰擊敗台灣，這支12強賽冠軍隊屈辱地以最後一名作收」。「日刊體育」報導提到，兩隊上屆就在季軍戰交手，當時澳洲1分惜敗，「3年過後，同樣的對戰組合，澳洲終於一雪前恥。」

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