TPBL／杭特傷癒歸隊繳「雙十」 高雄全家海神浪掀特攻復仇

高雄全家海神今天作客新北中信特攻主場，迎回傷癒歸隊的洋將杭特，團隊以速度及準心彌補籃板落後，終場前2分鐘洛斯柯連拿4分，加上于煥亞罰球貢獻關鍵分，以106：104險勝特攻。

此役胡瓏貿因左手掌傷勢休兵，賀丹左膝不適同樣掛傷號，前役主場大比分不敵特攻，海神開賽展現氣勢，並在次節取得12分領先。

自大腿傷勢復出的杭特繳15分、10助攻、8籃板，還有一次切入爆扣，他表示3周沒比賽，感謝醫療團隊讓他能以百分百的狀態回到球場，「首戰還在找節奏，對自己表現還算滿意，感謝隊友，特攻並不好打，希望隨著比賽時間，與隊友累積更多默契，相信彼此間的融合會越來越好。」

攻下本土最佳19分、8助攻、5抄截全面數據的于煥亞說：「感謝情蒐團隊的努力，及球員執行到位，證明我們可以從前役的陰霾中反彈，特別是在客場贏球。」洛斯柯全隊最佳25分、10籃板。

總教練齊科肯定球員表現，「最大改變是心態，更有侵略性，足夠專注，心裡狀態跟韌性有達到要求，特別是上場球員都有得分貢獻，讓對方更難防守。」

海神隊第4節一度拉出9：3攻勢取得8分領先，但倒數4分鐘遭特攻反超。杭特先是挺身切入扳平，洛斯柯雙手暴扣，籃下放進連拿4分，蘇文儒倒數5秒抓下關鍵防守籃板，于煥亞罰球兩罰一中，106：104擊敗特攻。