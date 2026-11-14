TPBL／于煥亞繳出全能發揮 海神客場險勝特攻

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天靠著射手于煥亞繳出19分、8助攻、5抄截的全能演出，搭配洋將洛斯柯挹注全隊最高25分，終場以106比104險勝新北中信特攻。

海神今天作客特攻，兩隊從首節開打後陷入拉鋸戰，不過海神靠著本土球員蘇文儒、于煥亞挺身而出得分，手握7分領先進入中場休息，就算易籃後遭遇對手反撲，所幸洋將洛斯柯（Rosco Allen）決勝節接管戰局，單節拿到10分穩定軍心，幫助海神終場以2分之差險勝。

此役海神當家射手于煥亞攻下19分，包含飆進全場最高5記三分球，外帶4籃板、8助攻、5抄截的全能成績單，而洋將洛斯柯進帳全隊最高25分，另名洋將杭特（Hunter Maldonado）則貢獻「準大三元」15分、8籃板、10助攻。

于煥亞賽後接受媒體聯訪時表示，上一場在主場輸給特攻很多，所幸這兩週有充足時間準備同一個對手，因此勝利歸功於情蒐團隊給予很棒的應對策略，加上隊友在場上徹底執行，「從1場不好的比賽內容反彈，特別在客場贏球，證明整個團隊的努力。」

另一地台啤永豐雲豹主場面對新竹御嵿攻城獅，雖然首節打完陷入14分落後，不過團隊依舊不放棄，最後不僅將戰局逼進延長賽，加上洋將溫布許關鍵時刻挹注7分，幫助雲豹終場以100比95捍衛主場勝利。