快訊

蘇巧慧疑遭神將撞斷門牙…牙醫師曝「爆痛」後遺症 提1方式可保牙

亞冠賽／敲3轟還是絕望…中華隊不敵南韓無緣爭冠 明與澳洲打季軍戰

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／于煥亞繳出全能發揮 海神客場險勝特攻

中央社／ 台北14日電
高雄全家海神于煥亞。記者陳正興／攝影
高雄全家海神于煥亞。記者陳正興／攝影

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天靠著射手于煥亞繳出19分、8助攻、5抄截的全能演出，搭配洋將洛斯柯挹注全隊最高25分，終場以106比104險勝新北中信特攻。

海神今天作客特攻，兩隊從首節開打後陷入拉鋸戰，不過海神靠著本土球員蘇文儒、于煥亞挺身而出得分，手握7分領先進入中場休息，就算易籃後遭遇對手反撲，所幸洋將洛斯柯（Rosco Allen）決勝節接管戰局，單節拿到10分穩定軍心，幫助海神終場以2分之差險勝。

此役海神當家射手于煥亞攻下19分，包含飆進全場最高5記三分球，外帶4籃板、8助攻、5抄截的全能成績單，而洋將洛斯柯進帳全隊最高25分，另名洋將杭特（Hunter Maldonado）則貢獻「準大三元」15分、8籃板、10助攻。

于煥亞賽後接受媒體聯訪時表示，上一場在主場輸給特攻很多，所幸這兩週有充足時間準備同一個對手，因此勝利歸功於情蒐團隊給予很棒的應對策略，加上隊友在場上徹底執行，「從1場不好的比賽內容反彈，特別在客場贏球，證明整個團隊的努力。」

另一地台啤永豐雲豹主場面對新竹御嵿攻城獅，雖然首節打完陷入14分落後，不過團隊依舊不放棄，最後不僅將戰局逼進延長賽，加上洋將溫布許關鍵時刻挹注7分，幫助雲豹終場以100比95捍衛主場勝利。

TPBL 海神 于煥亞

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

NBA／爵士後衛單節15分拚逆轉！卻遭熱火阿德巴約「追魂鍋」吞9連敗

NBA／亞歷山大31分成空響！阿夫迪賈聯手「DAME TIME」雙殺雷霆

NBA／暴龍22分領先慘遭翻盤 塞爾蒂克輪休喬治仍笑納5連勝

NBA／溫班亞瑪24分鐘轟29分寫紀錄 馬刺痛宰拓荒者豪取8連勝

相關新聞

TPBL／杭特傷癒歸隊繳「雙十」 高雄全家海神浪掀特攻復仇

高雄全家海神今天作客新北中信特攻主場，迎回傷癒歸隊的洋將杭特，團隊以速度及準心彌補籃板落後，終場前2分鐘洛斯柯連拿4分，加上于煥亞罰球貢獻關鍵分，以106：104險勝特攻。

TPBL／于煥亞繳出全能發揮 海神客場險勝特攻

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天靠著射手于煥亞繳出19分、8助攻、5抄截的全能演出，搭配洋將洛斯柯挹注全隊最高...

PLG／首次對位數據戰績雙輸 高國豪讚車侑城：隊友讓他更有信心

開季拉出3連勝的台鋼獵鷹，今天作客台北富邦勇士主場卻踢到鐵板，最終以31分差距吞下賽季首敗，其中替補後衛高國豪也在首次與富邦勇士華裔後衛車侑城的對壘中屈居下風，賽後他也稱讚車侑城在隊友幫助下，打得更有信心。

PLG／首秀助蔡文誠奪執教首勝和比賽用球 車侑城：他值得

PLG台北富邦勇士今天迎來新賽季首戰以及華裔後衛車侑城的主場首秀，最終在他全場18分助陣下，助明天將舉行引退儀式的執行教練蔡文誠收下執教首勝，賽後團隊也將比賽用球送給了蔡文誠，對此，車侑城也直言，「他值得這顆球。」

PLG／車侑城首秀替補狂飆18分 富邦勇士大勝獵鷹31分

PLG台北富邦勇士今天迎接新球季主場開幕戰，並在賽前舉行「野獸」林志傑背號引退儀式，面對來訪台鋼獵鷹，富邦勇士今天火力全開，尤其是首度在PLG登場的車侑城替補上陣攻下18分，幫助富邦勇士最終以109：78擊敗獵鷹，

TPBL／克服18分落後逆境 雲豹主場開幕戰逆轉延長賽退攻城獅

桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園巨蛋進行新賽季主場首戰，與新竹御嵿攻城獅隊交手，雲豹在此戰共有4933名球迷加油下，雖在前3節皆落後，但在末節奮起直追，最終「金牌特務」林信寬在延長賽投進關鍵3分球，助球隊以100：95逆轉擊敗攻城獅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。