PLG／首次對位數據戰績雙輸 高國豪讚車侑城：隊友讓他更有信心

開季拉出3連勝的台鋼獵鷹，今天作客台北富邦勇士主場卻踢到鐵板，最終以31分差距吞下賽季首敗，其中替補後衛高國豪也在首次與富邦勇士華裔後衛車侑城的對壘中屈居下風，賽後他也稱讚車侑城在隊友幫助下，打得更有信心。

高國豪今年瓊斯盃與車侑城曾一起效力中華白隊，不過在PLG新賽季兩人各為其主，並在今天首度交鋒，最終車侑城替補上陣18分鐘就拿下18分、3助攻，至於高國豪同樣替補出賽拿下9分、6助攻，但獵鷹最終以31分差距敗下陣來。

談到本場比賽慘敗給對手，高國豪坦言防守是一大問題，但也是一件好事，「問題是輸在我們自己的防守，防守沒守好，導致進攻不太順，只想靠自己個人能力。會說是一件好事，則是在掙扎、混亂下，需要大家更凝聚在一起，這是很好學習，下周還會再對到他們，把這場比賽好好修正，下一場會更好。」

對於今天與車侑城的對位，高國豪也說：「第一次在職業賽場對到他，很開心能跟他一起在場上打球，他今天也打開了，因為他的隊友讓他更有信心，他今天三分球和技術都打開了，他本來就是很好球員，我覺得最重要還是專注在我們隊，我們很可惜沒有把該有水準打出來。」

今天賽前富邦勇士也為林志傑舉行背號退休儀式，高國豪也直言相當感動，「傑哥在台灣貢獻快20年，他就是台灣的傳奇，心裡上面會很捨不得，他現在換了另外一個角色，就是恭喜他，也謝謝他，之前跟他打得過程學到很多技術。」