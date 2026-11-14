PLG／首秀助蔡文誠奪執教首勝和比賽用球 車侑城：他值得

PLG台北富邦勇士今天迎來新賽季首戰以及華裔後衛車侑城的主場首秀，最終在他全場18分助陣下，助明天將舉行引退儀式的執行教練蔡文誠收下執教首勝，賽後團隊也將比賽用球送給了蔡文誠，對此，車侑城也直言，「他值得這顆球。」

富邦勇士林志傑與蔡文誠在上季與本季相繼引退，其中林志傑轉任副領隊，蔡文誠則是擔任執行教練，球隊也以全新面貌在今天亮相，最終以31分差距大勝台鋼獵鷹，不僅奪下賽季首勝，也中斷對手開季3連勝。

其中華裔後衛車侑城PLG首秀替補上陣18分鐘就拿下18分外帶3助攻，幫助蔡文誠拿下執教首勝，賽後他也將贏球功勞歸給團隊，直言這是一場團隊的勝利，「我覺得主場氣氛很棒，雖然我一開始有點不適應，但很快就能進入狀況，感謝教練團和隊友不斷幫助我。這場勝利歸功於團隊，但這一季我們還會再與他們交手很多次，不能過度慶祝，我們還是要準備好。」

在拿下賽季首勝後，富邦勇士團隊也決定將比賽用球送給拿下執教首勝的蔡文誠，車侑城也直言，「教練值得這顆球，因為今天是靠著團隊贏下這顆球，不是只有我。」

對於帶領富邦勇士奪下賽季首勝，明天將迎接引退儀式的蔡文誠則說：「今天球員雖然偶而會有一些小狀況，但靠著自己溝通去解決場上的事情。第一場比賽我其實有點緊張，但也把比賽壓力灌在球員身上，我把想要執行的不斷告訴他們，他們也回饋給我，大家互相這樣子。雖然我跟傑哥退休，但還是都留在富邦，把經驗傳承下去，讓球隊經驗越來越好。」