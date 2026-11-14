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PLG／車侑城首秀替補狂飆18分 富邦勇士大勝獵鷹31分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
車侑城（右）PLG首秀替補上陣攻下18分。圖／台北富邦勇士提供
車侑城（右）PLG首秀替補上陣攻下18分。圖／台北富邦勇士提供

PLG台北富邦勇士今天迎接新球季主場開幕戰，並在賽前舉行「野獸」林志傑背號引退儀式，面對來訪台鋼獵鷹，富邦勇士今天火力全開，尤其是首度在PLG登場的車侑城替補上陣攻下18分，幫助富邦勇士最終以109：78擊敗獵鷹，

在因為颱風錯過了新賽季首戰後，富邦勇士直到今天才在PLG賽場亮相，並且迎來主場開幕戰，賽前球團也特別為本季轉換身份成為副領隊的林志傑，舉行「12號」背號退休儀式。

而今天首節富邦勇士也打出10：0的開局攻勢，讓和平籃球館氣氛為之沸騰，至於今年休賽季加入富邦勇士的華裔後衛車侑城，也在第一節剩下7分32秒時替補上陣，首度在PLG例行賽登場，並隨即靠著上籃拿下加入個人在PLG的首顆進球，而首節富邦勇士兩位新洋將克羅馬、馬可也打出亮眼表現，合力攻下16分，幫助球隊取得33：23領先。

第二節車侑城手感也逐漸加溫，他在第二節後段連續投進兩記三分球，加上技術犯規罰球，幫助球隊上半場打完取得18分領先。

易籃後，富邦勇士的火力絲毫不減，尤其是車侑城更是在第三節末段到第四節初一度連得9分，幫助富邦勇士一口氣將領先差距擴大到28分奠定勝基，最終富邦勇士也以31分差距收下賽季首勝。

富邦勇士今天以克羅馬拿下24分、9助攻最佳，車侑城則有18分，馬可15分、10籃板。至於獵鷹今天則以喬丹17分最佳，高國豪11分、6助攻。

富邦勇士賽前為林志傑舉行12號背號引退儀式。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士賽前為林志傑舉行12號背號引退儀式。圖／台北富邦勇士提供

PLG 富邦勇士 車侑城

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