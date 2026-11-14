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TPBL／克服18分落後逆境 雲豹主場開幕戰逆轉延長賽退攻城獅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊主場開幕戰於延長賽擊敗攻城獅隊。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊主場開幕戰於延長賽擊敗攻城獅隊。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊今天在桃園巨蛋進行新賽季主場首戰，與新竹御嵿攻城獅隊交手，雲豹在此戰共有4933名球迷加油下，雖在前3節皆落後，但在末節奮起直追，最終「金牌特務」林信寬在延長賽投進關鍵3分球，助球隊以100：95逆轉擊敗攻城獅。

雲豹首節團隊投籃命中率不佳僅35%，一開賽就以20：34大幅度落後，直到第3節靠著莫騰獨拿11分，才逐漸將比分追上。進入第4節後，雲豹靠著防守讓攻城獅命中率下降，正規時間結束前1分30秒，高錦瑋投進外線，助雲豹逆轉比數並在此戰首度取得領先。

不過比賽時間倒數9秒時，雲豹溫布許獲得2次罰球機會，卻都未能將球投進，攻城獅把握機會在比賽到點時投進關鍵追平分，雙方進入加賽。雙方在延長賽中你來我往，林信寬則是在比賽終了前46秒投進關鍵3分球，再度幫助雲豹取得領先，隨後溫布許再度獲得罰球機會，這次他順利罰進2球拉開比數，也助球隊贏得比賽。

林信寬表示，其實中場進去休息室的時候，隊友都有告訴自己在場上太急躁了 ，然後需要把心緩下來，很謝謝他們及時告知，讓他知道哪裏需要修正，「延長賽那球，因為我跟小高在一起團隊四年，看他切進去，就知道他要傳給我了，所以我很早就準備要投這顆，很高興我有把握住。」

雲豹總教練羅德爾認為，這是一場很特別的比賽，因為球隊一開始處於大幅落後，而且上半場因為米勒受傷、團隊罰球部分沒有做得特別好，所以必需要打到延長賽，他說：「但後面我們表現有拉回來，並把握機會贏得勝利，這是一場非常棒的比賽。」溫布許此戰攻下全場最高26分抓12籃板，莫騰19分11籃板，高錦瑋與林信寬各攻下14分，錢肯尼13分。

雲豹 攻城獅 高錦瑋 籃球

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