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PLG／退役後首個休賽季坦言開心 林志傑談車侑城：累積起來會愈來愈好

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林志傑本季轉任富邦勇士副領隊。圖／台北富邦勇士隊提供
林志傑本季轉任富邦勇士副領隊。圖／台北富邦勇士隊提供

PLG台北富邦勇士隊在今天賽前將為上季退役的「野獸」林志傑舉行球衣退休儀式，在賽前受訪時林志傑直言，在卸下球員身分後的首個休賽季，因為不用堅持在訓練上，確實覺得蠻開心的，對於副領隊的新角這也還在慢慢調整與適應，至於談到今年新加入的後衛車侑城，林志傑也直言在經過經驗累積後，他將會有愈來愈好表現。

在上賽季結束後退役的林志傑，正式轉任富邦勇士副領隊，談到新身分的轉換，林志傑說：「這還在慢慢調整和適應，球員退下來一些內容還不太熟悉，主要還是球隊為主，培養和傳承以及和教練團領隊做溝通，希望整個團隊再努力、再成長。兩年的失利，球隊改變蠻多，今年文誠也加入執行教練這環，會有很多不一樣的面貌，可以讓大家去看看今年富邦會是什麼樣的形式。」

對於退役後迎接第一個不用訓練的「休賽季」，林志傑也坦言確實蠻開心的，「因為不用再去堅持，訓練真的蠻累的，現在心情是比較開心，不用像當球員會有一些壓力，尤其打到愈後面，競技水平不能太差，要花更多訓練時間。」

談到老戰友蔡文誠也將在明天舉行引退儀式，今年轉任執行教練的他，日前東超已經領兵上陣，林志傑說：「明天對於文誠籃球生涯是個段落，也為他開心，期待他在執行教練這一塊，看他能帶給球隊什麼樣內容。他原本也想要低調不要有引退賽，但球隊也很重視，這對他是球員生涯很棒的回憶，還有支持他的球迷。」

而對於今年新加入的新秀車侑城，林志傑也坦言對他的未來表現充滿期待，「他才22歲，不管是球商還是技術層面都是蠻全能的，現在畢竟還要更多適應，要比賽才能更能適應，他會愈來愈好。上一場（東超）對我來說，他以一個年輕球員已經打非常好，他有創造自己得分能力，只是沒進。這是不容易的，如果他能多進幾顆，數據就會不一樣。他是後衛角色，怎麼串聯球隊和球隊打法和對隊友，他會累積起來，他後半段會愈來愈好。」

林志傑本季轉任富邦勇士副領隊。圖／台北富邦勇士隊提供
林志傑本季轉任富邦勇士副領隊。圖／台北富邦勇士隊提供

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