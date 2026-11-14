PLG／李珠珢、朴星垠加入富邦勇士組「韓援五本柱」 南珉貞：總冠軍，拜託！

富邦勇士新球季應援陣容全面升級，場邊啦啦隊Fubon Angels迎來豪華「韓援五本柱」，包含學姊南珉貞、李晧禎、李雅英，以及今年首度加入籃球應援行列的李珠珢與朴星垠，五人今天首度合體展現強大應援氣勢，誓言要在今年助球隊重返榮耀。

談到全新賽季的五人連線，人氣成員李雅英笑說，記得第一次站上籃球場應援時的心情是既緊張又期待。身為陣中最資深的南珉貞則坦言，看見新加入的南韓啦啦隊學妹們又年輕又漂亮，心中確實感到一半壓力、一半開心，但也期待激盪出全新火花，「我們五個人一起看比賽應援，籃球球迷非常客氣，今年第一次五本柱合體，相信球迷會很開心。」南珉貞更直言去年看過客場爭冠的遺憾，今年絕對要拿下總冠軍，「所以今年我要總冠軍，富邦勇士總冠軍，拜託。」

去年回鍋的李晧禎坦言，回歸前曾擔心粉絲的熱情，但來到球場後聽到許多球迷與小朋友熱情呼喊，讓她心中的大石落地，「現在我有同事們，Fubon Angels都是我的好朋友，我『沒問題（台語）』！」她也透露雖然表演變多、準備過程有些疲累，但十分期待創造美好回憶。

今年重磅加盟富邦勇士應援行列的李珠珢則表示，這是她久違重返室內籃球場應援，心情感到非常新奇。為了新球季，她與學姊們準備了強力的中場表演，請球迷拭目以待。同樣新加入的朴星垠則說，過去曾受邀造訪富邦主場，但這次以正式身分亮相格外緊張，「籃球最大的差別是不受天氣影響，希望學姊們能好好照顧我，我也會努力展現最好的一面。」