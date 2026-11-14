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JHBL／愛子劉衡聯賽初登場秀射手本事 劉孟竹到場觀賽「超感動」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
健行科大總教練劉孟竹的兒子劉衡今年拿到生涯首件JHBL球衣。圖／北市信義國中提供
健行科大總教練劉孟竹的兒子劉衡今年拿到生涯首件JHBL球衣。圖／北市信義國中提供

UBA健行科大總教練劉孟竹的兒子劉衡，經過多年的刻苦訓練，今年終於拿到生涯首件JHBL球衣，並在今天代表信義國中出戰115學年JHBL國中籃球聯賽男生組甲級預賽，劉衡在第一節就展現真本事，共砍進3顆三分球，令特地到屏東觀賽的劉孟竹興奮直呼，「看到兒子上場真的超感動，這種感覺好特別！」

從小就在美國學校就讀的劉衡，因為爸爸的關係也跟著踏上籃球路，甚至自己決定就讀JHBL強權信義國中，但他國中之前沒有接受正規訓練，因此在一、二年級時就必須努力訓練，如今國三總算拿到繡有「劉衡」的JHBL球衣。

談到兒子拿到真正屬於自己的球衣，劉孟竹言談之中滿是驕傲，他日前就透露，「兒子第一場JHBL比賽，我怎麼可能錯過，當然要到屏東為他加油。」

本屆JHBL男生組預賽在屏東大學民生校區體育館登場，劉孟竹說到做到直接殺到屏東看劉衡比賽。過去總是指導別人的小孩打球，這次在場邊當球迷，劉孟竹如願看到劉衡投進生涯JHBL第一顆三分球，「兒子第一場比賽就打先發，然後看見他投進1顆、2顆三分球，這種感覺好特別，也真的很感動！」

信義國中此仗大勝台南延平國中，為新賽季奠定好的開始，劉衡砍進全隊最多4顆三分球，斬獲12分，劉孟竹稱讚兒子表現不錯，投籃準度令人驚艷！不過，劉衡因手指吃「蘿蔔乾」，下半場就高掛免戰牌，劉孟竹則在賽後關心兒子傷勢，所幸並無大礙，下一場比賽依舊能上場，而劉孟竹當然也會在場邊繼續當兒子的頭號粉絲。

JHBL 籃球 屏東

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