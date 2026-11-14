TPBL／電豹女全面「進化」造型大升級 4大韓援超吸睛

浪LIVE電豹女在桃園台啤永豐雲豹開幕戰前夕，舉辦開季見面會，門票開賣即秒殺，展現高人氣。16名正式成員包含金賢姈、金珉智、RuRu、信妃與5名練習生，共21名成員出席。記者會也展示了全新舞蹈與5套全新戰袍，以「進化」的姿態迎接新賽季。

本季浪LIVE電豹女以「進化・Evolution」為主題，從造型、戰袍到舞蹈全面升級。特別與設計師合作，為女孩改造髮型，本季加盟的九頭身超級新人艾麗，就以短髮造型展開生涯新篇章，棚拍時首次亮相就讓隊友驚豔不已。

隊長小楓表示，今年的整備期比以往還要長，也代表做足了準備，從造型、服裝到舞蹈都花了許多心力，本季也找了業界擁有許多大型表演設計經驗的筱晴老師擔任舞蹈總監，在排舞的過程，就很期待到時候在球場呈現的畫面感，希望明天開幕戰也能讓球迷朋友們感受到，今年浪LIVE電豹女的進化。

身為韓籍啦啦隊前輩的金賢姈表示，今年有金珉智、RuRu 吳瑞律與信妃的加入，讓浪LIVE電豹女越來越豐富，自己也會幫助三位首度站上台籃應援舞台的新成員們，更快地適應比賽節奏與台灣文化，很開心浪LIVE電豹女的大家庭越來越龐大，請球迷朋友持續關注，也把握開幕週認識三位活力與美麗的新成員們。

展示5套新戰袍，主表演服採用大面積蕾絲設計，增添復古時尚之美，也推出專屬球衣、短版球衣，以及浪LIVE電豹女Logo短tee與背心。用粉色為主色打造的「愛心豹擊」專屬球衣，同時也推出短版球衣，更符合女性造型穿搭。另外，也首度推出浪LIVE電豹女球衣客製化服務，讓球迷可以穿上支持的女孩專屬球衣，一同在球場吶喊應援。

浪LIVE電豹女以「進化」為主題，全新編排舞蹈，展現氣勢。圖／首湛創意提供