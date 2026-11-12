TPBL／達人秀搬到球場 特攻球員、啦啦隊秀才藝

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2026-2027賽季持續熱戰，新北中信特攻籃球隊將於本周末14日和15日在「特攻基地」新莊體育館舉辦首屆「特攻達人秀」主題周，球團特別規劃一系列精彩表演，從賽前極限街頭演出到賽後球員、啦啦隊女孩Passion Sisters才藝大公開，邀請線人們一起進場，發掘特務軍團的另一面。

本周「衝電樂園」持續陪伴大小線人們歡樂充電，「Flash Carnival Game－最強得分王、眼明手快助攻王」邀請大家前來挑戰拿獎品；「Switch遊戲區」、「特務拍貼機」及小線人們最愛的「Play with Thunder氣墊區」持續開放！11/14(六)16:00將迎來本季首場「FUN電遊行」，由Passion Sisters、特攻吉祥物－Thunder桑德、台灣人壽吉祥物－阿龍，以及表演嘉賓－李岳（小岳哥哥）與「DanceStar舞星舞蹈學校」一同參與，沿途發放小禮物並帶來精彩演出，邀請線人們一起加入遊行行列；此外，「ShowTime小舞台」兩日也將帶來全新節目，11/14(六)、11/15(日)由「Corner Style 街角風情」帶來自彈自唱演出，11/15(日)更有「樂思劇團」帶來「琉璃幻境魔幻泡泡秀」，邀請線人們提早進場，享受充滿歡樂與驚喜的周末時光。

場內演出部分，兩日開場秀特別邀請榮獲瑞士「沃韋國際街頭藝術節」亞軍的「森森不息街頭劇場」團隊，帶來挑戰極限的精彩演出。14日由「左手勇士」陳育偉帶來獨創的平衡棍與高空倒立演出，15日則由「柚子」簡志祐帶來「極致立方體舞技」，結合現代舞與立方體操控技巧，讓巨大的金屬立方體隨著表演者的身體節奏翻轉、旋轉，在力量與流動之間展現速度感與爆發力。

為特務軍團全力應援，本周啦啦隊Passion Sisters應援陣容包含汶汶、畇二、沛婕、少鹽、牛奶、晴兒、莎莎、維尼、林可、貴貴、怡琪及芊芊；「特攻達人秀」賽後球員與女孩們還將輪番登台展現隱藏才藝，馬友程和「小澄子」李沛澄都將一展歌藝。

主題周兩天凡購票入場即可領取「特攻達人秀閃電拍拍」、「衝電樂園活動手冊」及「茶韻日式焙茶」，贈品數量有限。DYNAMO季票及一般會員也記得領取全季專屬進場贈品「球員留言板小燈箱」，透過球員們親筆寫下的溫暖字跡，應援你的日常每一刻。

中信特攻球員及Passion Sisters女孩應援商品第二波也將於本周末登場，包含「球員磁鐵MEMO夾扭蛋」、「PS女孩磁鐵MEMO夾扭蛋」、「球員大頭應援牌」、「PS女孩大頭應援牌」及「PS女孩證件帶」等，兩日更有滿額贈活動，單筆最終結帳金額滿1500元、3000元、4500元及6000元，即可獲得對應贈品，款式隨機，數量有限，送完為止。