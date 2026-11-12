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熊本羽賽／周天成遭地主逆轉 林湘緹驚喜拍下依瑟儂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林湘緹意外打敗依瑟濃。 新華社(資料照)
林湘緹意外打敗依瑟濃。 新華社(資料照)

熊本名人賽男單第3種子的我國「一哥」周天成，今天碰世界排名15的地主渡邊航貴，首局最多8分領先沒能把握，遭對手以24：22、21：19逆轉，無緣8強，加上另名男單台將希望王柏崴不敵法國好手大波波夫（Toma Junior Popov），代表台將在男單全軍覆沒。

熊本名人賽總獎金50萬美元，屬於BWF超級500系列，小天提前落馬，不過女單也有驚喜，世界排名17的我國好手林湘緹碰世界排名第5的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），以21：15、21：19過關，搶進明天的8強賽。

小天和渡邊航貴過去8次交手，雙方勝負各半，今天小天打出強勢開局，帶著11：4領先進入技術暫停，恢復比賽後再將優勢擴大到13：5，但被渡邊航貴接連攻勢追到14：14，且在16：18時連下4分，率先取得局末點。

小天雖連續瓦解渡邊航貴2個拿下局數的機會，接續又2度化解危機，但反超差一步，以22：24讓出首局。

第二局小天打出3：0的開局攻勢，但渡邊航貴也緊咬比分，雙方共9度戰平，可惜小天沒能把握19：18優勢，遭渡邊航貴連下3分，以21：19逆轉搶下8強門票。

世界排名40的王柏崴今天碰世界排名12的大波波夫，首局只拿9分，第二局雖曾以18：16領先，但被大波波夫連下5分逆轉，以21：18挺進8強。

林湘緹 依瑟儂 熊本 籃球

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