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熊本羽賽／周天成復仇 拍下20歲陸將闖頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 歐新社(資料照)
周天成。 歐新社(資料照)

屬於BWF超級500系列的熊本名人賽本周登場，我國「一哥」周天成今天面對20歲的中國小將胡哲安，兩局的絕對領先雖被追上，小天關鍵分仍展現抗壓力，最終以21：17、21：18過關，成為第二位晉級男單16強的台將。

36歲的小天和小一輪的胡哲安今年3月紐奧良名人賽也曾碰頭，當時小天拿下首局卻遭逆轉，8強止步。超過半年再度交鋒，小天首局在5：2時打出連下6分猛攻，帶著9分領先進入技術暫停，恢復比賽後雖被對手打出一波7：0攻勢，讓小天領先縮小成17：16，不過小天連拿3分止血，略微驚險以21：17先下一城。

第二局小天同樣一路領先，前半段最多6分領先雖曾被胡哲安11：11、15：15兩度追平，小天仍以一波4：0攻勢穩住領先，最終以21：18收下對戰首勝。

熊本名人賽總獎金50萬美元，列男單第3種子的小天順利闖關，前一站打進韓國羽賽4強的「羽球王子」王子維在「內戰」以11：21、12：21敗給王柏崴，「左手重砲」林俊易以18：21、12：21不敵印尼法漢（Aiwi Farhan），戚又仁以19：21、18：21輸給印度名將拉克什亞．森（Lakshya Sen），李佳豪在三局大戰敗在中國董天堯拍下，只剩小天和王柏崴闖進16強。

列混雙第4種子的葉宏蔚／詹又蓁今天上演3局逆轉勝，擊敗印度組合，明天就要和自家人劉廣珩／許尹鏸對決爭8強門票。

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