東超／車侑城首秀10分、4助攻 富邦勇士遭KCC宙斯盾逆轉吞首敗

台北富邦勇士今天進行東超新賽季第二場賽事，作客釜山KCC宙斯盾主場，也是球隊華裔後衛車侑城的加盟首秀，在上半場他就攻下8分，富邦勇士也一度取得領先，不過易籃後富邦勇士卻是手感盡失，連續兩節得分都不到雙位數，最終就以80：88敗下陣來，吞下賽季首敗。

富邦勇士上月初在東超新賽季首秀作客澳門昊駿主場，在周桂羽和馬可攜手拿下57分領軍下，以103：89擊敗對手收下首勝。在PLG開幕戰受到颱風影響延期的情況下，還未在PLG登場的富邦勇士今天則繼續在東超賽場登場，並迎來華裔後衛車侑城的加盟首秀。

儘管本場比賽車侑城並未先發，不過在第一節球隊開賽落後的情況下，他也於該節中段替補上陣，並在剩下3分28秒時命中三分球，投進加盟富邦勇士後的首顆正式賽事進球，隨後又透過罰球拿下3分，首節個人就有6分進帳，但KCC宙斯盾在洋將金恩單節9分進帳下，仍是以26：20領先。

第二節富邦勇士雙洋將馬克、皮可特手感加溫，在周桂羽穿針引線下，兩人在第二節分別有10分與6分進帳，加上在防守端成功壓制KCC宙斯盾，讓他們單節僅有13進帳，上半場打完富邦勇士也以46：39領先。

易籃後，富邦勇士再打出5：1開局節攻勢，將領先一度擴大到雙位數，不過該節中段KCC宙斯盾許雄外線手感加溫，加上富邦勇士失誤增加，讓KCC宙斯盾在該節剩下1分多鐘時逆轉戰局。

第四節富邦勇士仍未找回進攻節奏，尤其是三分球出手接連彈框而出，讓KCC宙斯盾在第四節再拉出8：2開節攻勢，將領先擴大到8分，儘管車侑城隨即在中距離跳投命中止血，但在防守端無法擋下對手攻勢下，最終富邦勇士就以8分差距吞下東超賽季首敗。

富邦勇士今天以馬克攻下25分、19籃板最佳，皮可特20分，車侑城則有10分、4助攻。KCC宙斯盾不僅雙洋將金恩、隆恩合力攻下48分，許雄也有20分進帳。