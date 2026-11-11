快訊

便利商店關東煮消失了？ 內行曝2大原因：賣多少廢多少

化解AI放緩擔憂！CoreWeave發威 美股、台指期夜盤活跳跳

聽新聞
0:00 / 0:00

東超／車侑城首秀10分、4助攻 富邦勇士遭KCC宙斯盾逆轉吞首敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
車侑城加盟富邦勇士首秀拿下10分、4助攻。圖／台北富邦勇士提供
車侑城加盟富邦勇士首秀拿下10分、4助攻。圖／台北富邦勇士提供

台北富邦勇士今天進行東超新賽季第二場賽事，作客釜山KCC宙斯盾主場，也是球隊華裔後衛車侑城的加盟首秀，在上半場他就攻下8分，富邦勇士也一度取得領先，不過易籃後富邦勇士卻是手感盡失，連續兩節得分都不到雙位數，最終就以80：88敗下陣來，吞下賽季首敗。

富邦勇士上月初在東超新賽季首秀作客澳門昊駿主場，在周桂羽和馬可攜手拿下57分領軍下，以103：89擊敗對手收下首勝。在PLG開幕戰受到颱風影響延期的情況下，還未在PLG登場的富邦勇士今天則繼續在東超賽場登場，並迎來華裔後衛車侑城的加盟首秀。

儘管本場比賽車侑城並未先發，不過在第一節球隊開賽落後的情況下，他也於該節中段替補上陣，並在剩下3分28秒時命中三分球，投進加盟富邦勇士後的首顆正式賽事進球，隨後又透過罰球拿下3分，首節個人就有6分進帳，但KCC宙斯盾在洋將金恩單節9分進帳下，仍是以26：20領先。

第二節富邦勇士雙洋將馬克、皮可特手感加溫，在周桂羽穿針引線下，兩人在第二節分別有10分與6分進帳，加上在防守端成功壓制KCC宙斯盾，讓他們單節僅有13進帳，上半場打完富邦勇士也以46：39領先。

易籃後，富邦勇士再打出5：1開局節攻勢，將領先一度擴大到雙位數，不過該節中段KCC宙斯盾許雄外線手感加溫，加上富邦勇士失誤增加，讓KCC宙斯盾在該節剩下1分多鐘時逆轉戰局。

第四節富邦勇士仍未找回進攻節奏，尤其是三分球出手接連彈框而出，讓KCC宙斯盾在第四節再拉出8：2開節攻勢，將領先擴大到8分，儘管車侑城隨即在中距離跳投命中止血，但在防守端無法擋下對手攻勢下，最終富邦勇士就以8分差距吞下東超賽季首敗。

富邦勇士今天以馬克攻下25分、19籃板最佳，皮可特20分，車侑城則有10分、4助攻。KCC宙斯盾不僅雙洋將金恩、隆恩合力攻下48分，許雄也有20分進帳。

富邦勇士 車侑城 富邦 籃球

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

NBA／佛雷格、厄文下半場找回進攻手感 獨行俠送爵士7連敗

NBA／爵士後衛單節15分拚逆轉！卻遭熱火阿德巴約「追魂鍋」吞9連敗

NBA／溫班亞瑪24分鐘轟29分寫紀錄 馬刺痛宰拓荒者豪取8連勝

NBA／楊恩重返亞特蘭大8失誤遭噓爆 老鷹多點開花退巫師收3連勝

相關新聞

東超／車侑城首秀10分、4助攻 富邦勇士遭KCC宙斯盾逆轉吞首敗

台北富邦勇士今天進行東超新賽季第二場賽事，作客釜山KCC宙斯盾主場，也是球隊華裔後衛車侑城的加盟首秀，在上半場他就攻下8分，富邦勇士也一度取得領先，不過易籃後富邦勇士卻是手感盡失，連續兩節得分都不到雙位數，最終就以80：88敗下陣來，吞下賽季首敗。

UBA／世新雙核心畢業 小跑車帶學妹繼續衝

上學年驚奇打下公開女一級冠軍，世新大學115學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽以衛冕軍身分展開連霸路，儘管奪冠兩大主將游沁樺和蔡佑蓮都畢業，不過身高155公分的後衛邱詠鈴續留，新學年要帶著學妹繼續衝鋒陷陣。

圖輯／UBA點燃戰火！年度口號「來耍ㄙㄥˋ」登場

富邦人壽UBA大專籃球聯賽新球季將於11月17日正式開打，今天公開一級各隊齊聚，下午在台北舉行賽事宣告記者會，共同喊出年度口號「來耍ㄙㄥˋ」，力邀球迷進場同樂。

UBA／「宇宙政大」挑戰7連霸 新隊長蓄鬍撞臉金曲歌王張震嶽

今年4月在小巨蛋締造跨季74連勝、富邦人壽UBA公開男一級6連霸的政治大學，新賽季將挑戰延續「宇宙政大」王朝到7連霸，新任隊長林恩宇今天代表出席記者會，蓄鬍造型撞臉金曲歌王張震嶽，引發不少討論。

UBA／新賽季17日「來耍」 政大挑戰7連霸、世新拚衛冕

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天公開一級球隊齊聚賽事宣告記者會，喊出「來耍ㄙㄥˋ」的賽季年度口號，邀請球迷一同進長，感受籃球樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。