UBA／世新雙核心畢業 小跑車帶學妹繼續衝

上學年驚奇打下公開女一級冠軍，世新大學115學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽以衛冕軍身分展開連霸路，儘管奪冠兩大主將游沁樺和蔡佑蓮都畢業，不過身高155公分的後衛邱詠鈴續留，新學年要帶著學妹繼續衝鋒陷陣。

今天代表世新出席UBA開季記者會的邱詠鈴透露，是因學分不夠再讀一年，不然也要和同期戰友一起投入WSBL賽場，不過既然再戰一年，目標就是帶著學妹一步一步走，先把17日展開的預賽一場場打好。

「多少都有一點壓力，換了一批新的學妹我就是球隊待最久的，希望把我會的、我知道球隊怎麼運作的，慢慢的都交給學妹。」邱詠鈴笑說，從金甌女中就一路合作的游沁樺只提醒自己「不要想太多」，好好發揮就好，「因為她知道我最依賴她了。」

休季期間世新曾到國外移地訓練，和亞洲甚至澳洲球隊都有交流，邱詠鈴認為身體對抗和防守都有顯著幫助，放球點能更精確，「像我們第一次去的時候有點不適應，第二次去就知道那個節奏，對我們來說是滿大的幫助。」

世新教練林紀妏提到，游沁樺畢業後，希望今年的控球能夠挺身而出，打出球隊該有的風格，組織球隊繼續挑戰列強。

115學年UBA公開女一級共11隊與會，預賽採單循環，第一階段17日在台北體育館點燃戰火，下月第二階段轉戰清華大學，明年一月的第三階段在台科大舉行，排名前六的隊伍可晉級明年2月27日登場的複賽。