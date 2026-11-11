UBA／「宇宙政大」挑戰7連霸 新隊長蓄鬍撞臉金曲歌王張震嶽

今年4月在小巨蛋締造跨季74連勝、富邦人壽UBA公開男一級6連霸的政治大學，新賽季將挑戰延續「宇宙政大」王朝到7連霸，新任隊長林恩宇今天代表出席記者會，蓄鬍造型撞臉金曲歌王張震嶽，引發不少討論。

大三的林恩宇流有泰雅族血液，笑說新造型只是想試試看不同感覺，「撐不久了，比賽前就會弄掉了。」接下隊長的他正色說，球隊傳統就是大三球員擔任隊長，教練陳子威將任務交到自己身上，「教練希望宋昕澔畢業後，我能承擔更多責任，有更多企圖心。」

不管連勝或連霸，林恩宇坦言壓力一定有，但也是很好的挑戰，暑假期間全隊到日本、南韓等地移地訓練，透過大小賽事和新生磨合，相信新一批的「雄鷹」成員能寫下屬於自己的故事。

幫助政大打下連霸的外籍生波波卡，今天暑假投入職籃選秀落選後再回到UBA，代表政大出席記者會的助理教練范耿祥提到，波波卡想再增進個人技術，球隊也有幫他規劃，所以今年選擇再打一年UBA，「未來規劃可能國內或國外都不排斥，國外的話日本、中國都有可能，孫老師（孫秉宏）那邊會安排，因為波波卡打過AUBL（亞洲大學生籃球聯賽），在日本也有一些知名度，就是看之後的發展。」