UBA／新賽季17日「來耍」 政大挑戰7連霸、世新拚衛冕

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天公開一級球隊齊聚賽事宣告記者會，喊出「來耍ㄙㄥˋ」的賽季年度口號，邀請球迷一同進長，感受籃球樂趣。

公開男一級共16支隊伍，衛冕軍政治大學本季將挑戰7連霸，上學年亞軍國體大在長人胡晉豪坐鎮下也來勢洶洶，加上四強常客健行科大，以及台灣藝大、台灣師大、黎明學院、中原大學、高雄師大、虎尾科大、輔仁大學、義守大學和中信學院，另有4支從二級升上一級的球隊，包括二級冠軍台灣科大，北市大學、文化大學，以及首度登上一級戰場的台鋼科大。

公開男一級預賽將從20日到27日從文化大學開戰，12月1日到8日轉戰虎尾科大，12月19日到22日在台灣藝大和健行科大兩地開戰，第四階段明年1月15日進行，晉級8強的球隊明年2月18日到25日將在台北體育館爭奪3月27日、28日的決賽門票。

公開女一級17日在台北體育館率先點燃戰火，世新大學將尋求衛冕，將和文化大學、北市大學、台灣師大、佛光大學、台灣科大、輔仁大學、中信學院、清華大學，以及從二級重返一級的台北商大和台北護大，共11支隊伍爭六強複賽資格。

富邦人壽連續11年贊助UBA，今年維持決賽在台北小巨蛋舉行的傳統，同時設置英檢獎學金，鼓勵學生球員場上爭取佳績外，場外精進外語能力，累積未來發展實力。

今年賽事轉播多元化，電視轉播首度前進MOMO TV，網路直播可透過LINE TODAY和大專體總YouTube頻道SSUtv，MOD有愛爾達體育4台，以及OTT平台Hami Video，緯來電視網APP也首度加入OTT轉播行列。

大專體總邀請球迷「來耍ㄙㄥˋ」，透過轉播或親臨賽場都可透過UBA Score APP掃搖QRcode累積點數，有機會獲得特別贈禮和決賽優先索票和快速通關等專屬福利。

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會，運動部常務次長洪志昌出席致詞。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，大專體總會長邱炳坤今天賽事宣告記者會上致詞。記者林伯東／攝影