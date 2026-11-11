快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／新賽季17日「來耍」 政大挑戰7連霸、世新拚衛冕

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影
115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天公開一級球隊齊聚賽事宣告記者會，喊出「來耍ㄙㄥˋ」的賽季年度口號，邀請球迷一同進長，感受籃球樂趣。

公開男一級共16支隊伍，衛冕軍政治大學本季將挑戰7連霸，上學年亞軍國體大在長人胡晉豪坐鎮下也來勢洶洶，加上四強常客健行科大，以及台灣藝大、台灣師大、黎明學院、中原大學、高雄師大、虎尾科大、輔仁大學、義守大學和中信學院，另有4支從二級升上一級的球隊，包括二級冠軍台灣科大，北市大學、文化大學，以及首度登上一級戰場的台鋼科大。

公開男一級預賽將從20日到27日從文化大學開戰，12月1日到8日轉戰虎尾科大，12月19日到22日在台灣藝大和健行科大兩地開戰，第四階段明年1月15日進行，晉級8強的球隊明年2月18日到25日將在台北體育館爭奪3月27日、28日的決賽門票。

公開女一級17日在台北體育館率先點燃戰火，世新大學將尋求衛冕，將和文化大學、北市大學、台灣師大、佛光大學、台灣科大、輔仁大學、中信學院、清華大學，以及從二級重返一級的台北商大和台北護大，共11支隊伍爭六強複賽資格。

富邦人壽連續11年贊助UBA，今年維持決賽在台北小巨蛋舉行的傳統，同時設置英檢獎學金，鼓勵學生球員場上爭取佳績外，場外精進外語能力，累積未來發展實力。

今年賽事轉播多元化，電視轉播首度前進MOMO TV，網路直播可透過LINE TODAY和大專體總YouTube頻道SSUtv，MOD有愛爾達體育4台，以及OTT平台Hami Video，緯來電視網APP也首度加入OTT轉播行列。

大專體總邀請球迷「來耍ㄙㄥˋ」，透過轉播或親臨賽場都可透過UBA Score APP掃搖QRcode累積點數，有機會獲得特別贈禮和決賽優先索票和快速通關等專屬福利。

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影
115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影
115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會，運動部常務次長洪志昌出席致詞。記者林伯東／攝影
115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會，運動部常務次長洪志昌出席致詞。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，大專體總會長邱炳坤今天賽事宣告記者會上致詞。記者林伯東／攝影
115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，大專體總會長邱炳坤今天賽事宣告記者會上致詞。記者林伯東／攝影

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影
115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天舉行賽事宣告記者會。記者林伯東／攝影

UBA 世新 政大 籃球

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

HBL／創辦39年將首度移師新竹縣開打 女子組預賽賽制大改革

亞冠賽／12日開打首戰就強碰日本 先發投手陣容高志綱繼續藏

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

HBL／陽明首度衛冕賽季就遇改制 教練李台英：上季拋完彩帶就歸零

相關新聞

UBA／世新雙核心畢業 小跑車帶學妹繼續衝

上學年驚奇打下公開女一級冠軍，世新大學115學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽以衛冕軍身分展開連霸路，儘管奪冠兩大主將游沁樺和蔡佑蓮都畢業，不過身高155公分的後衛邱詠鈴續留，新學年要帶著學妹繼續衝鋒陷陣。

圖輯／UBA點燃戰火！年度口號「來耍ㄙㄥˋ」登場

富邦人壽UBA大專籃球聯賽新球季將於11月17日正式開打，今天公開一級各隊齊聚，下午在台北舉行賽事宣告記者會，共同喊出年度口號「來耍ㄙㄥˋ」，力邀球迷進場同樂。

UBA／「宇宙政大」挑戰7連霸 新隊長蓄鬍撞臉金曲歌王張震嶽

今年4月在小巨蛋締造跨季74連勝、富邦人壽UBA公開男一級6連霸的政治大學，新賽季將挑戰延續「宇宙政大」王朝到7連霸，新任隊長林恩宇今天代表出席記者會，蓄鬍造型撞臉金曲歌王張震嶽，引發不少討論。

UBA／新賽季17日「來耍」 政大挑戰7連霸、世新拚衛冕

115學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽下周點燃戰火，今天公開一級球隊齊聚賽事宣告記者會，喊出「來耍ㄙㄥˋ」的賽季年度口號，邀請球迷一同進長，感受籃球樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。