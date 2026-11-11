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青奧／自由車個人賽排名11完賽 楊喬卉：每次機會都好好把握

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11。圖／代表團提供
中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11。圖／代表團提供

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，達卡時間10日，中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11，雖無緣頒獎台，但她正向說，每次失誤和教訓都是很好的學習。

楊喬卉本屆青奧參加女子個人公路賽與個人計時賽，8日進行的公路賽以排名第18作收，接著10日出征計時賽；排第4順位出發的楊喬卉，以12分28秒36完賽，名列第11，個人在本屆青奧賽事也告一段落。

楊喬卉坦言，表現有在預期內，自然希望能站上頒獎台，「比賽的機會不多，每次出賽機會都好好把握，每次失誤與教訓都記起來，不要停下練習的腳步，每次很累、很喘，腳步想停下來的時候，就是想著再堅持一下。」

中華隊教練李高安表示，楊喬卉成績有在預計的範圍內，有達到設定的目標，「計時賽是她最拿手的項目，我希望她全力以赴。」

「比賽路線的難度不大，只是有些減速丘，旁邊的路況比較危險，細砂比較多，直線的時候其實沒有什麼大問題。」李高安說，楊喬卉歷經青奧層級的賽事歷練後，對比賽的掌握度會更高，也希望在日後的比賽中，可以再進步。

中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11。圖／代表團提供
中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11。圖／代表團提供

中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11。圖／代表團提供
中華隊自由車小將楊喬卉在女子個人計時賽以12分28秒36排名第11。圖／代表團提供

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