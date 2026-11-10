HBL／陽明首度衛冕賽季就遇改制 教練李台英：上季拋完彩帶就歸零

上學年終結校史冠軍荒、首度登上高中HBL女子組后座的陽明高中，本學季將首次以衛冕軍姿態迎戰全新挑戰，不過對於教練李台英而言，早在今年3月拋下冠軍彩帶的那一刻起，一切榮耀就已「歸零」，面對新學季女子組賽制變革的挑戰，她直言心態調整與兵源調配，將是全隊能否再創佳績的最大考驗。

回顧過去陽明在張聿嵐與江子柔「雙核」時期備受看好，卻與冠軍金盃擦身而過，李台英坦言奪冠是可遇不可求，當時未能讓兩人以完整體態並肩作戰確實可惜，但也成為養分。走過沉澱與突破，如今帶著冠軍頭銜重新出發，她特別強調不給球員連霸壓力，而是希望大家保持「平常心」。

為了打造禁得起考驗的心理素質，陽明在日常訓練便將張力拉到極致，甚至在四強賽前播放音樂、敲鑼打鼓模擬小巨蛋現場的噪音與應援聲，球隊更結合專業心理諮商師全程隨隊觀察，隨時為選手進行心理微調，「我們常講平常心，就是要把在自家練球的情緒帶到球場。」李台英透露，這樣的模擬策略在上學季獲得顯著成效。

面對新學年女子組預賽賽制大革新，賽事間隔縮短至近乎每月一戰，雖然單一階段連打場次減少，但整體節奏更加緊湊。李台英分析，過去一整個月的休養與戰術準備期不復存在，這對可用之兵有限的陽明來說更是嚴峻課題，「考驗才剛開始，如何在密集賽程中調配戰力與選手身體狀態，將是教練團最重要的功課。」