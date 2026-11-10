HBL／松山成軍30年二度挑戰3連霸 首屆成員「台灣飛人」陳信安憶當年

HBL勁旅「綠色神盾」松山高中今年邁入成軍第30個年頭，身為學校隊史第一屆成員的「台灣飛人」陳信安，今天出席HBL開賽記者會時回首當年高中歲月，談起高三僅拿下第5名的往事，陳信安笑稱「這樣才有故事性」，並強調HBL的精神就在於不斷試錯與超越自己。

今年將率隊挑戰隊史第二度三連霸的教練葉韋喬則平心看待壓力，期許把每階段目標做好，「自然而然離目標越來越近。」

本季適逢璞園建築團隊贊助HBL第一年，領航猿發言人陳信安直言備感意義，回憶高中參賽往事，陳信安打趣表示，當年隊伍從最基層的一般生組起，雖然無緣頂峰，但這段歷程卻彌足珍貴，「HBL學習階段就是要不斷犯錯，成功的過程就是不斷試錯、調整與進步。不一定會是第一名，但這個過程會非常精彩。」他也相當認同今年聯賽「超越自己」的口號，認為每天哪怕僅進步千分之一，都是對自我的突破。

從當年的球員轉變為如今執掌教練兵符，葉韋喬今年將帶領「綠色神盾」尋求隊史第二度的三連霸榮銜，面對外界關注的連霸壓力，葉韋喬坦言每一隊都有壓力，重點在於如何將球隊調整至最佳狀態迎接新賽季，「其實我們今年開季都是輸比較多，很多盃賽都沒有打到冠亞軍，移地訓練時也感受到跟國外球隊的落差，除了讓球員知道自己能力的不足，也希望他們能夠提升視野，然後在這個賽季不斷進步。」

談到松山成軍30年的改變，葉韋喬指出，現今資訊傳播迅速、年輕球員心思更為複雜，但松山的防守精神始終未變，教練除了傳授戰術，更扮演教育者角色，引導學生面對人生與球場的雙重課題。