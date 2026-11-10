TPBL／林庭謙場上領軍場下肯定隊友、馬利攻守俱佳 戰神「雙神」獲第四周MVP

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2026-27 賽季第四周最有價值球員（MVP）由臺北台新戰神包辦，本土MVP由林庭謙獲選，外援MVP則由馬利（Marin Marić）拿下。戰神上周末接連擊敗福爾摩沙夢想家與桃園台啤永豐雲豹，在主場收下二連勝。兩人在攻防兩端展現不同的影響力，不僅繳出亮眼個人成績，也成為球隊連勝的重要功臣。

本土MVP林庭謙在上周兩場比賽中，場均攻下23.5分、5助攻、2籃板及1抄截，效率值21.5。返台加入戰神後，林庭謙逐漸展現個人進攻與組織能力，除了能夠透過持球進攻創造得分機會，也能掌握場上節奏、串聯隊友，讓球隊進攻更具變化。面對夢想家與雲豹的主場二連戰，他持續扮演重要的進攻角色，幫助戰神連續兩場拿下勝利。

值得一提的是，林庭謙的影響力不僅體現在個人數據。連續兩場賽後記者會，即使自己繳出亮眼表現，他仍不忘肯定隊友的付出，將勝利歸功於團隊共同努力。無論是隊友在關鍵時刻挺身而出，或是不同球員在場上各司其職，都不吝肯定每個人的貢獻。場上主動承擔進攻責任，場下願意分享掌聲，林庭謙展現的不只是個人能力，更是對團隊合作的重視，也讓他的本土MVP表現更真實。

外援MVP馬利則在上周末兩場比賽中展現強大的攻守影響力，場均繳出24.5分、15.5籃板及2抄截，三分球命中率高達61.5%，效率值31。馬利不僅能在禁區爭搶籃板、提供穩定的內線戰力，更具備出色的外線投射能力，讓對手在防守端難以兼顧。從禁區到三分線外，他都能為戰神創造優勢，展現多元的進攻威脅。

除了穩定的得分輸出，馬利在籃板保護與防守端的積極表現，同樣是戰神連勝的重要關鍵。場均15.5籃板展現他在禁區的掌握能力，搭配外線投射所帶來的進攻空間，讓球隊在攻防轉換與陣地戰中擁有更多選擇。無論面對夢想家或雲豹，馬利都能透過不同方式影響比賽，憑藉全面且高效率的表現，獲選第四周外援MVP。

第四周兩位MVP皆來自戰神，也反映出球隊在主場二連戰所展現的團隊競爭力。林庭謙以得分與組織能力帶動球隊，更以肯定隊友的態度展現團隊精神；馬利則憑藉內外兼具的進攻能力與籃板優勢，成為球隊攻守兩端的重要支柱。兩人以不同方式為球隊做出貢獻，幫助戰神拿下主場二連勝。