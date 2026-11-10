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HBL／創辦38年將首度移師新竹縣開打 女子組預賽賽制大改革

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
115學年度HBL今天舉行開賽記者會。記者劉肇育／攝影
115學年度HBL今天舉行開賽記者會。記者劉肇育／攝影

115學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）今天舉辦開賽記者會，宣告新球季正式啟動。本季除了喊出「現在就超越自己」的核心精神，賽事更首度移師新竹縣舉行，不過最引人注目的，莫過於女子組賽制迎來大幅度變革，上季8強與資格賽隊伍各自迎來全新考驗，讓競爭未演先轟動。

本屆賽事最受矚目的突破，就是HBL創辦38年來首度將賽事帶進新竹縣，為高中籃球發展開啟全新篇章。今天記者會中，高中體總會長陳勝利特別致贈感謝狀予新竹縣長楊文科，感謝新竹縣政府對學生體育賽事的支持與投入。

記者會也邀請到台新戰神隊陳冠全及114學年度女生組MVP蘇衡現身勉勵，身為昔日的「南山雙塔」陳冠全此次以學長身分勉勵學弟妹，他特別分享高中籃球生涯的體會，鼓勵所有球員珍惜每一次站上球場的機會，不要放棄任何一場比賽，每一場都要全力以赴。即使面對落後或困難，也要堅持到最後一刻，因為每一次拚戰都是超越自己的機會。

本季女子組預賽也拋下過去傳統模式，改由上季8強分為2個階段進行單循環賽，前6名可直接鎖定8強席次，第7、8名則進入外卡賽尋求復活；至於資格賽晉級的4支球隊，同樣分2階段進行雙循環賽，前2名才能拿到外卡賽門票。在最終的外卡賽中，由資格賽前2名與預賽第7、8名共4隊進行單循環對決，爭奪最後2張8強入場券。

本屆賽事將於11月20日由男子組預賽在高雄鳳山率先登場，女子組預算第一階段則接續在同場地進行，12月14日至27日則由男子組複賽與女子組第二階段預賽移師新竹縣立體育館開打。

為讓無法親臨現場的廣大球迷也能即時感受HBL賽事熱情，本學年度持續擴大賽事轉播服務，提供全方位、多平台的觀賽管道。電視及MOD轉播方面，延續先前公布的「緯來電視網」及「愛爾達體育台」，分別透過有線電視及MOD平台提供賽事轉播服務，公共電視也將自八強賽事起加入轉播行列，讓更多觀眾透過不同收視管道關注高中籃球最高殿堂。  

HBL 新竹縣 楊文科 籃球 HBL女子組

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