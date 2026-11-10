快訊

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／救火隊報到！ 璞園領航猿與洋將米爾納正式完成續約

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿隊洋將米爾納（左）回鍋。圖／領航猿隊提供
領航猿隊洋將米爾納（左）回鍋。圖／領航猿隊提供

今年開季狀況不佳的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊，今天正式宣布與洋將米爾納（Setric Millner Jr.）完成續約。

領航猿球團指出，許多球迷從休賽季開始，就持續關心米爾納的動向，7月中起和他展開續約協商，期間雙方針對合約內容多次溝通、反覆討論，直到近日米爾納正式接受合約；為尊重協商過程，也避免在尚未定案前對外釋出不確定的訊息，球隊選擇在合約正式完成後才對外宣布。

2000年出生的米爾納，上季自EASL賽事緊急加盟璞園領航猿救火，首戰對上B.League強權琉球黃金國王隊就拿下20分3籃板4助攻。他在2025-26賽季主要征戰BCL Asia East賽場，合計出賽10場，場均攻下20分12.3籃板2.7助攻，並展現出精準的外線投射能力與過人的籃球智商。

除了場上的身手，米爾納在場下也與球隊本土球員相處融洽、打成一片，良好的團隊氣氛與融入度，這是領航猿始終希望續留他的重要原因之一。

領航猿球團表示，「這次協商花的時間確實比預期來得長，但過程中雙方一直保持良好的溝通，很高興最後能夠達成共識，米爾納年輕、有天賦，也很清楚球隊對他的期待，我們相信他在璞園領航猿還能持續進步。也謝謝球迷們這段時間的耐心等候，接下來就請大家一起為他加油。」

領航猿 璞園 桃園璞園領航猿 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／桃猿神速再綁艾菩樂 新球季續與威能帝組洋投輪值

NBA／戴維斯重返湖人聯手唐西奇？ 名記揭交易難度極高：非常不可能

NBA／快艇開季1勝7敗交易與否引關注 英格倫透露復出進度

NBA／波爾辛吉斯怪病纏身恐退休！勇士考慮認賠分手 柯爾坦言：完全措手不及

相關新聞

NBA／勇士血洗鵜鶘51分豪取8連勝！波爾「解凍」本季命中率僅19.2%

勇士隊今天在主場迎戰主力輪休的鵜鶘隊，上半場就把對手徹底打爆領先29分，終場以138：87拿下勝利，豪取2022年以來首次8連勝，與灰狼和火箭隊並列西區第4。

NBA／少了里夫斯照贏！唐西奇32分5抄截率湖人6連勝 全聯盟率先10勝

儘管少了昨天轟下43分的里夫斯（Austin Reaves），但背靠背作戰的湖人在唐西奇（Luka Doncic）回歸轟出32分10助攻8籃板5抄截2阻攻的帶領下，第四節展現團隊攻守戰力，硬是擋下老鷹的強力追擊，在客場以124比114勝出。氣勢如虹的紫金軍團笑納6連勝，成為全聯盟第一支拿到10勝的球隊。

唐西奇場均40分能助湖人奪冠？ 從2024年獨行俠看得分王極限

唐西奇開季9戰場均40.1分，湖人8勝2敗居西區前段，但防守與輪替深度不足，能否靠單核奪冠仍待驗證。

塞爾蒂克換來喬治賭對了？ 5大關鍵揭露開季8勝2敗贏球密碼

塞爾蒂克開季8勝2敗居東區第二，靠攻守效率、三分火力與陣容深度維持競爭力；泰托姆成唯一王牌，投籃表現仍受考驗。

NBA／老鷹球迷被唐西奇戳痛處？ 一句「你們本可擁有我」引爆場邊互嘴

唐西奇（Luka Doncic）在作客亞特蘭大的比賽中再度繳出驚人的全能數據，豪取32分10助攻8籃板5抄截2阻攻，帶領湖人奪下6連勝，更成為全聯盟第一支拿到10勝的球隊。

NBA／賽後與倫德伯格交換球衣！波爾：願意重返勇士

前勇士隊後衛波爾（Jordan Poole）本季在鵜鶘隊上場時間有限，今天回到勇士主場打球，上場時間34分鐘創本季新高，但只拿7分。波爾賽後與勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）交換球衣，他受訪時也談到回勇士打球的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。