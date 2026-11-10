PLG／救火隊報到！ 璞園領航猿與洋將米爾納正式完成續約

今年開季狀況不佳的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿隊，今天正式宣布與洋將米爾納（Setric Millner Jr.）完成續約。

領航猿球團指出，許多球迷從休賽季開始，就持續關心米爾納的動向，7月中起和他展開續約協商，期間雙方針對合約內容多次溝通、反覆討論，直到近日米爾納正式接受合約；為尊重協商過程，也避免在尚未定案前對外釋出不確定的訊息，球隊選擇在合約正式完成後才對外宣布。

2000年出生的米爾納，上季自EASL賽事緊急加盟璞園領航猿救火，首戰對上B.League強權琉球黃金國王隊就拿下20分3籃板4助攻。他在2025-26賽季主要征戰BCL Asia East賽場，合計出賽10場，場均攻下20分12.3籃板2.7助攻，並展現出精準的外線投射能力與過人的籃球智商。

除了場上的身手，米爾納在場下也與球隊本土球員相處融洽、打成一片，良好的團隊氣氛與融入度，這是領航猿始終希望續留他的重要原因之一。

領航猿球團表示，「這次協商花的時間確實比預期來得長，但過程中雙方一直保持良好的溝通，很高興最後能夠達成共識，米爾納年輕、有天賦，也很清楚球隊對他的期待，我們相信他在璞園領航猿還能持續進步。也謝謝球迷們這段時間的耐心等候，接下來就請大家一起為他加油。」