籃球／U19籃球聯盟 TYPA Dragons鄭自冶狂砍15分展現拚勁

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯賽，國中組U15組的TYPA Dragons在8日對陣龍門國中，TYPA Dragons陣中得分主力鄭自冶展現無比的拚勁，全場狂砍最高的15分，並繳出7籃板、2抄截及2助攻的全能數據，雖然最後未能率領球隊獲勝卻成為場上最耀眼的焦點。面對組織嚴密且球風強硬的龍門國中，TYPA Dragons總教練周迎康（Anthony Joe）帶領這群年輕小將打出了一場充滿活力的比賽。

TYPA Dragons雖整場居於落後，但總教練周迎康在易籃後下達的壓迫及包夾防守策略數度將分數咬至一球差距，雖然在第三節只讓對手龍門國中拿到8分，可惜球員在決勝節發生的失誤無法換來勝利的結局，最終以49：54敗下陣來。

周迎康賽後提到：「龍門國中是一支結構非常完整、打球非常拚命的隊伍。我們今天的策略就是盡可能打出自己的節奏，並在防守端施加大量壓力，藉此帶動快速的推進。雖然我們今天在團隊籃板上做得還不夠好，但大家都展現了十足的拚勁。」

對於自己的優異表現，鄭自冶賽後謙虛地表示「還好」，他認為「我平常主要是打後衛，但今天配合球隊需求扛下前鋒的位置，很高興能順利把進攻戰術執行到位。能拿下15分與7籃板，都是靠著團隊不斷跑動與防守所創造出來的機會。」周迎康也對他的表現給予高度肯定，稱讚他在場上將戰術跑得非常出色，完美適應了前鋒的角色。

鄭自冶透露自己從國小四年級起受父親愛打球的影響而接觸籃球，平時最欣賞投籃精準的球星 Stephen Curry。談及參與本次聯盟賽事，鄭自冶認為最大的意義在於能獲得實戰機會，讓自己「一直進步、一直練」。

周迎康補充說明，這支由台北美國學校八年級與九年級學生組成的球隊，成員們一起打球的時間並不長，而且陣中缺乏體型高大的球員，因此更需要仰賴防守與球的流動來發揮優勢。「透過這個聯盟，球員們學到最寶貴的一課，就是如何作為一個團隊去比賽。我常常問他們『你能為球隊做什麼？』，為了保持大家的能量，我們會頻繁進行人員輪替，確保場上的人都不會感到疲憊。雖然不是人人都能得分，但每個人都能在場上全力奔跑、展現出最大的努力。」

周迎康強調，球員透過聯盟學到最寶貴的一課，就是學習如何作為一個團隊去比賽。對TYPA Dragons來說，參與賽事的輸贏並非首要目標，能在每一場比賽中持續進步、凝聚團隊精神，並確保每場比賽都比前一場更好，才是這趟熱血籃球之旅最大的收穫。