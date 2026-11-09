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青奧／跆拳道女子44公斤奪銅 賴沂貞沒闖金牌戰有點遺憾

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國跆拳道女將賴沂貞（右）在達卡青奧女子44公斤級8強賽踢下中國選手，最終帶回銅牌。圖／代表團提供
我國跆拳道女將賴沂貞（右）在達卡青奧女子44公斤級8強賽踢下中國選手，最終帶回銅牌。圖／代表團提供

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，我國跆拳道女將賴沂貞在女子44公斤級過關斬將，直到4強賽以0：2的回合數不敵俄羅斯 特哈莫科娃（Elina Tkhamokova），無緣金牌賽，仍為代表團帶回一面銅牌。

賴沂貞說，其實參加青奧並不感到壓力，「我覺得我會贏，可是我沒有力了，後面一直被點到。」自認4強賽發揮得不行，賴沂貞認為，一直衝進去被對手踢到，發揮不理想，「覺得可以進冠亞，有一點遺憾。」

賴沂貞8強賽面對中國選手趙月豔南，第一回合在中端踢擊有較高命中率，以10：2拿下，第二回合一度被踢中上端處於落後，但後續追擊不斷搶分，以17：5收下勝利；4強賽對決特哈莫科娃，賴沂貞被對手近身纏鬥的連續踢擊不斷失分，又難以應變，最終7：13、8：14不敵，以並列銅牌作收。

中華隊在青奧跆拳道表現亮眼，2014南京青奧包括黃懷萱和黃鈺仁都踢下金牌、王晨宇鍍銀、陳子亭獲得銅牌，2018布宜諾斯艾利斯青奧的李孟恩也帶回銀牌，賴沂貞成為中華隊第6位青奧獎牌得主。

中華隊教練張瓊芳表示，第一場面對中國，有情蒐到些資料，有沙盤推演過，賴沂貞在執行與發揮上都相當理想，「她這一場（對俄羅斯）在前腳的處理，沒有前一場好，急著想進去踢，沒有把對手的前腳先處理好。」張瓊芳說，失分之後賴沂貞就開始緊張。

張瓊芳提到，一緊張表現就亂，第二回合原本有點機會，「我們就是要打近身，她的突襲其實是快的，但可惜她沒把她的能力凸顯出來。」

跆拳道 俄羅斯 金牌 籃球

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