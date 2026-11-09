青奧／奪射箭男子隊第一面獎牌 陳品安瞄準洛杉磯奧運

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，中華隊射箭小將陳品安在男子反曲弓淘汰賽一路挺進，但台灣時間昨天深夜進行的金牌戰最後一箭失手射出8分箭，不敵法國拉穆雷（Mael Lamouret），銀牌成績仍創男子隊隊史最佳。

陳品安是中華隊隊史繼2010年新加坡青奧的譚雅婷後，中華射箭隊第2位青奧奪牌選手，也是隊史首位奪牌的男子射箭選手。

陳品安7日的排名賽以688分傲視群雄，以頭號種子之姿進入8日的淘汰賽，從16強賽以路闖關，包括8強賽落後2局下連趕3局逆轉克羅埃西亞選手，4強再扳倒南韓強敵李智浩，可惜金牌戰最後一箭出現失誤，沒能延長戰線，最終以4：6敗給拉穆雷。

「小遺憾吧！最後1支沒做好。」陳品安認為，自己有比之前進步，但就是差一點，「沒關係！下次再調整。」

陳品安指出，從國小練習射箭到現在這麼多年，滿開心到青奧拿到一面個人賽獎牌，「抗壓有變好，學到很多，對手射10分，我也能跟他不相上下，下次拚拚看，看能不能選到洛杉磯奧運。」

中華隊教練林詩嘉表示，陳品安的實力有，在比賽的表現上不錯，「技術層面還不到成熟與穩定，但整體表現我還是給100分。」林詩嘉提到，對韓國一戰最令人最激賞，所有人都想擊敗射箭強權韓國，「品安也有這目標，對到了我們就想打敗韓國，分數都咬很緊。」

「品安到最後一刻都沒有放棄，最後把韓國選手K掉。」林詩嘉說，用輕鬆的方式，給予陳品安目標，並給他信心擊敗韓國。

金牌戰的8分箭，林詩嘉說，對手就是穩紮穩打，「品安的心智，就是卡在要成熟不成熟的階段，處於有點浮躁的情況在面對比賽，他有進步，但欠缺那麼點成熟度，這是他要面對的課題。」

陳品安（左）青奧奪銀，和教練林詩嘉合影。圖／代表團提供