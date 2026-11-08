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TPBL／被林庭謙攻下29分 高錦瑋：能力無庸置疑

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
高錦瑋（左）和林庭謙首度職業賽場對決。圖／TPBL提供
高錦瑋（左）和林庭謙首度職業賽場對決。圖／TPBL提供

桃園台啤永豐雲豹今天浪費上半場最多16分領先，下半場遭台北台新戰神逆轉，最終以91：102吞敗，雲豹主控高錦瑋肯定好友林庭謙能力「無庸置疑」，但仍能用策略限制，要再加強自身球隊籃板的鞏固。

高錦瑋小林庭謙1歲，林庭謙父親「小羊哥」林正明是高錦瑋能仁家商時期的教練，兩人高中就常一起練球，還同隊打過暑假盃賽，中華隊也曾同隊，今天是第一次在職業賽場正面交鋒。

攻下雲豹本土最高15分的高錦瑋提到，林庭謙國中畢業就旅美，之後加入CBA，今年回到台灣，很高興能在場上對位、一起競爭的感覺。

今天被林庭謙轟下全場最高29分，其中24分集中在上半場，高錦瑋笑說：「庭謙就庭謙，實力在那邊。」

高錦瑋提到，林庭謙不管在CBA或國際賽都展現實力，一對一單打能力無庸置疑，身手全面，但仍能用策略來限制，今天下半場就有達到效果，但自身進攻有點想得太複雜，「他們第四節進了很多外線，他們進球後應該專注在自己。」

雲豹記者會結束後，林庭謙剛好要到記者室進行訪問，看到高錦瑋主動上前擁抱致意，還喊高錦瑋「太難守」，讓小高張大眼反問：「他在開玩笑，誰比較難守？」互動中展現好交情。

林庭謙透露，高錦瑋對自我要求極高，兩人過去就常在休賽季一同訓練，高錦瑋是名頭腦清晰的後衛，過去當隊友一起打球「非常舒服」，「他是個非常好的球員，進攻端非常全面，可以傳球，可以投遠距離三分，打球決策很清楚，開心看到他在這個聯賽打得非常好。」

林庭謙也提到，不只高錦瑋，很多能仁畢業的球員在職籃有好的發揮，讓他十分開心。

林庭謙（左）和高錦瑋記者室外合影。記者曾思儒／攝影
林庭謙（左）和高錦瑋記者室外合影。記者曾思儒／攝影

林庭謙（左）攻下回台新高29分，助隊逆轉勝。圖／TPBL提供
林庭謙（左）攻下回台新高29分，助隊逆轉勝。圖／TPBL提供

林庭謙 高錦瑋 雲豹 籃球

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