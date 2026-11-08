TPBL／林庭謙轟29分！戰神扭轉16分落後逆轉雲豹奪主場周連勝

上半場從沒嘗到領先滋味、最多落後16分的台北台新戰神隊，今天在主場開幕周第二戰展現韌性，面對桃園台啤永豐雲豹隊踢館，在本土球星林庭謙回台新高29分，洋將馬利和麥基下半場聯手發揮下，以102：91逆轉，主場開幕週兩戰都獲勝。

戰神第一節陷入27：32落後，第二節又被雲豹打出一波12：1狂攻，最多陷入28：44落後，不過在本季加盟的球星林庭謙領軍下逐步縮小差距，林庭謙節末進球更讓比分追到49：50。

林庭謙第二節獨拿13分讓戰神回到戰局，第三節洋將麥基率先投進三分球更讓戰神首度取得領先，雲豹在當家後衛高錦瑋外線、切入都有收穫下要回領先，不過戰神雷蒙恩一次快攻後轉身灌籃讓現場球迷歡聲雷動。

雲豹三節打完握有76：68優勢，洋將溫布許第四節率先進球再將領先擴大到兩位數，不過戰神在洋將麥基和馬利接連投進三分球下，不到100秒就回敬10：0猛攻追平比分，麥基再飆外線，雷蒙恩底角三分球也破網，戰神再打出一波10：2攻勢，林庭謙追加外線更讓戰神領先來到全場最多的91：83。

雲豹在洋將米勒外線破網下追到88：93，不過戰神馬利、黃聰翰也接連回敬外線，讓戰神領先首度達到兩位數的99：88，最終就以102：91上演逆轉勝，迎接主場開幕週2連勝。

上半場就有24分貢獻的林庭謙下半場再拿5分，洋將馬利18分、16籃板，麥基20分、7籃板，馬雷利亞12分、9籃板，雷蒙恩11分；雲豹以洋將莫騰21分最高，米勒20分，高錦瑋15分。