羽球／就問怎麼輸？安洗瑩回鄉奪本季第11冠軍締造史詩級紀錄

本季幾乎無人能擋的南韓「世界球后」安洗瑩，今天在南韓公開賽一口氣締造多項紀錄，決賽在3局大戰以21：12、15：21、21：16力退日本強敵山口茜，收下本季第11座冠軍，也是賽史第3度封后。

安洗瑩是南韓公開賽史上第二位3度封后的選手，比肩南韓傳奇方銖賢，這更是她連兩季都收穫11座冠軍，成為世上第一人。

11冠也是追平日本名將桃田賢斗2019年締造的單季紀錄，安洗瑩去年已經追平桃田賢斗，今年成績更瘋狂，她除在BWF巡迴賽奪下8冠，還在亞錦賽、世錦賽和名古屋亞運登頂，且全季72場比賽締造71勝1敗的近乎完美戰績，唯一敗場是全英公開賽決賽敗給中國王祉怡。

南韓公開賽屬於BWF 500等級的賽事，也是安洗瑩今年唯一參加的BWF 500賽事；特別「回家比賽」的她以頭號種子身份一路打進決賽，今天面對老對手山口茜再延續近期交手10連勝氣勢，儘管第二局讓出，仍在1小時又2分鐘大戰拿下勝利。

本季賽事還有下月登場的年終賽，安洗瑩有機會挑戰史無前例的單季12冠紀錄。