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青奧／單日2連勝！中華隊3對3女籃勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華3X3女籃單日兩勝，進擊青奧8強。圖／代表團提供
中華3X3女籃單日兩勝，進擊青奧8強。圖／代表團提供

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，中華3X3女籃隊達卡時間7日單日兩戰，先後擊敗智利、墨西哥拿下2連勝晉級8強；拳擊林昱均在女子57公斤級首戰以0：5不敵阿爾及利亞選手巴赫里（Besma Bahri），止步16強。

3X3女籃此次由陳芯、馮佳萍、 郭螢螢以及林南熹披上中華隊戰袍，上午的小組賽先以20：17擊敗智利，馮佳萍攻下全隊最高的11分。

下午面對墨西哥，中華隊一度3：8落後，在馮佳萍與陳芯聯手下急起直追，倒數2分18秒，馮佳萍先兩罰命中，隨後上籃得手，以15：12領先；至此中華隊沒再給墨西哥機會，以21：14獲勝，陳芯貢獻10分，馮佳萍拿下8分，順利取得8強門票。

中華隊教練張慧瑛表示，上午的比賽，球員體力較為充沛，防守都有到位，「下午剛開局有點沒醒過來，一被拿太多分，氣勢可能就上不來。」她提到，好在小朋友都很爭氣，後面防守有跟上，「1分1分追，佳萍在對智利面對高大對手有很強硬防守，陳芯此戰對墨西哥表現非常好，非常強勢。」

馮佳萍透露心情其實很緊張，「因為她們都很高、很壯，我們其實也沒有練很久，在北市大集訓時，也都被學姐打爆，來這裡比賽就是一直挑戰自己。」

拳擊賽事方面，林昱均面對巴赫里，在對方極具侵略性的進攻下，無法取得太多有效擊打，最終以0：5落敗。

林昱均賽後一度難過落淚，但在調整情緒後表示，覺得自己沒有發揮得很理想，有些動作、戰術沒有做得很到位。

中華隊教練王源祥指出，在對手進攻相當積極的情況下，林昱均反擊應變不太到位，「其實她到這裡後，練習狀況都很理想，可惜沒能發揮。」

中華3X3女籃成員陳芯（左）封阻對手出手。圖／代表團提供
中華3X3女籃成員陳芯（左）封阻對手出手。圖／代表團提供

中華隊拳擊女將林昱均止步青奧16強。圖／代表團提供
中華隊拳擊女將林昱均止步青奧16強。圖／代表團提供

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