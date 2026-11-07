TPBL／賽季首秀就扮底線殺手 林庭謙大讚陳冠全：影響力不只在球場

台北台新戰神隊今天回到台北和平籃球館進行新賽季首場主場賽事，也是陣中老大哥「澎澎」陳冠全在因傷缺席首戰後，本季首度出賽，他就在替補上場16分鐘中投進3記三分球拿下11分外帶2籃板，好表現也讓他在賽後獲得球隊一哥林庭謙和總教練圖奇的讚賞，認為陳冠全的價值不僅只有在球場之上。

談到陳冠全本場比賽的好表現，過去曾多次在中華隊與他合作的林庭謙和圖奇，都在賽後給予高度讚賞，林庭謙說：「澎哥這段期間一直經歷傷病，在受傷期間仍是很支持球隊，自己也付出很大努力，他是我們今天非常關鍵的球員，他的影響力不只是在球場上，在球場下也給我們很大支持和努力。」

至於圖奇也表示，「今天要特別謝謝澎澎，他前一場比賽沒有上場打，但這場需要他的時候他就立即做出表現。從在國家隊開始，我就跟澎澎、Benson（林庭謙）等人都有良好關係，也有很特別的連結，這場澎澎做得不只有得分特別好，其他在場上做的事情非常出色，他有很傑出的靈魂，帶來很棒勝利效果。」

對於在賽季的首場比賽就扮演「底線殺手」，多次在底角投進關鍵三分球，陳冠全則說：「感謝教練、隊友們相信我，其實還是平常心，該練的都一樣，只是有把機會把握住。教練一開始希望我在底線投外線，講真的還不習慣，但在對方策略上，我們可能會被放投，空檔出來就要把球投進，讓對方策略失效。」