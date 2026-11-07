TPBL／林庭謙主場首秀18分8助攻 戰神狂下三分雨輕取夢想家

新賽季勝場尚未開胡的台北台新戰神隊，今天回到主場台北和平籃球館出戰福爾摩沙夢想家隊，儘管兩隊在前一節半都還保持拉鋸局面，但戰神在林庭謙、麥基與馬利輪番開砲下，在第二節後段就將差距擴大到雙位數，最終戰神就在團隊合力投進17記三分球下，以103：90擊敗夢想家，收下賽季首勝。

戰神開季首戰作客海神隊主場，最終卻在進攻大戰中以11分差距吞敗，而本周他們則是回到和平籃球館迎接主場開幕戰，並碰上衛冕軍夢想家，首節夢想家馬建豪與霍爾曼就輪番開砲，兩人單節合力攻下團隊25分中的18分，與戰神展開激烈拉鋸。

不過第二節戰神本土一哥林庭謙挺身接管戰局，首節僅有1次出手且一分未得的他，單節投進3記三分球拿下13分，加上馬利也砍進兩記三分球，帶領戰神單節打出30：20的攻勢，一口氣拉開差距。

易籃後，夢想家仍未找回進攻節奏，單節再度僅有17分進帳，反觀戰神其他本土球員也挺身而出，陳冠全、丁聖儒兩位替補上陣的好手合計砍進3記三分球，將雙方差距逐步擴大。

第四節夢想家在林俊吉力挽狂瀾單節進帳14分下，一度將差距縮小，但馬利在比賽最後關頭連續砍進兩記三分球，澆熄了夢想家反撲氣燄，最終戰神就以103：90擊敗夢想家，收下賽季首勝。

戰神今天共計有5名球員得分上雙位數，其中馬利投進五記三分球拿下31分，林庭謙與麥基則各投進4記三分球拿下18分與20分，兩人還有合計15助攻演出，至於陳冠全則是投進3記三分球拿下11分。反觀夢想家今天全場僅投進7記三分球，其中以林俊吉24分最佳，馬建豪17分。