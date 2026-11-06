TPBL／職籃首座球隊主題捷運車站 科技大樓站注入戰神風貌

台北台新戰神隊攜手台北捷運公司，打造職籃球隊首座主題車站，為科技大樓站注入鮮明的戰神元素，透過球隊視覺設計融入城市交通場域，讓戰神身影走進市民日常。此次合作亦結合「台北捷運Go」App會員回饋活動，會員可透過參與台北捷運會員活動累積捷運點，並於App內優惠券專區以20點兌換1張戰神例行賽主場門票兌換券，數量有限，換完為止。

11月20日起，會員透過App觀看戰神與台北捷運合作影片更可一次獲得5點。台北戰神總經理林祐廷表示，戰神一直以成為台北市指標性職業球隊為目標，期望透過城市合作深化與市民的連結，凝聚更多在地支持，「我們希望為台北拿下一座總冠軍，將榮耀帶回這座城市。」

本次主題車站特別選在鄰近戰神主場台北和平籃球館的科技大樓站，並於1號出口布置球隊主題視覺，藉由充滿張力的球員形象設計，結合鮮明的紅黑配色，將球場上的拚戰精神延伸至捷運站，讓往來旅客及球迷感受戰神的熱血氛圍。身為台北人的吳志鍇認為，透過球隊與台北捷運的合作，能夠讓更多市民認識戰神，「自己很常搭捷運，沒想到現在還能看見球隊的資訊曝光，相當特別而且新穎。」此外，搭乘台北捷運也有機會遇見戰神！月台電視也將播放戰神與台北捷運合作影片，邀請球迷日常通勤途中捕捉戰神身影，多多搭乘捷運前往主場為戰神加油，也讓熱血應援多一分綠色行動 。

除了科技大樓站之外，戰神也走入台北街頭，即日起於和平籃球館周邊道路掛上球員路燈旗，讓市民在日常往來途中也能看見熟悉的戰神球員。 台北戰神總經理林祐廷也提到，台北和平籃球館不僅是比賽的場地，也是球隊與城市建立連結的重要據點，「藉由周邊街頭宣傳，讓更多市民在日常生活中能夠接觸球隊、認識球員，進一步關注台北戰神而走進主場 。」

延續上季深受市民喜愛的觀賽回饋，台北戰神新賽季持續規劃「台北市民日」，於指定市民日憑身分證件可兌換限量門票免費進場，另購買指定席位還可享有線上購票77折、現場購票8折優惠。本周11月7日、8日戰神主場開幕周「台新銀行x台北出聲」即將登場，除了精彩賽事，11月7日賽後更邀請金曲樂團宇宙人登台開唱。邀請戰友搭乘捷運至科技大樓站，與戰神主題站拍照留念，再步行約10分鐘前往和平籃球館，享受籃球與音樂交織的精彩周末。