TPBL／攻城獅董事長暨領隊陳美玲辭世 全體隊職員深切緬懷

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，董事長暨領隊陳美玲近日在家人陪伴下安詳辭世。全體教練團、球員及隊職員滿懷敬意與感恩，深情緬懷董事長一路以來的溫暖守護，並向家屬致上最誠摯的慰問。

攻城獅球團指出，陳美玲董事長自新竹御嵿攻城獅創隊以來，始終是球隊最堅定、最溫暖的後盾。一路走來，董事長傾注了極大的心血與熱情，將每一位隊職員視為家人般照顧;更憑藉多年累積的企業人脈與遠見，帶領攻城獅深耕在地，為新竹點亮對籃球的熱忱。這份無私奉獻與深厚情感，將永遠刻在攻城獅的歷史中，以及所有獅紫軍的心中。

攻城獅球團表示，在場邊，大家更熟悉且親切稱呼她一聲「Lisa姐」。每當球迷熱情大喊「Lisa姐好！」時，她總是以溫暖且堅定的笑容回應，並把獅紫軍的每一句加油與期許都放在心上，更時常提醒球員們，不論是在主場或是客場，比賽結束時都要記得向看台上的獅紫軍致意。對她而言，大家不僅是進場看球的球迷，更是攻城獅最珍貴的家人。

攻城獅球團表示，面對各界長官、合作夥伴與獅紫軍的關懷與慰問，球團與家屬表達由衷的感謝。攻城獅將會帶著Lisa姐的愛，繼續奮戰每一場比賽，用永不放棄的精神，回報Lisa姐最溫暖的支持，實踐她對這支球隊的期許。後續相關治喪事宜將遵照家屬意願低調從簡處理，各界的暖心慰問球團均已代為轉達，再次感謝各界的關心與體諒。