青奧／代表團首金出爐 陳忞昕桌球女單決賽力克新加坡黎明映寫紀錄

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，陳忞昕於當地時間5日的桌球女單金牌戰，以5：11、12：10、11：8、11：13、11：7、12：10擊敗新加坡選手黎明映，奪下中華代表團第1金。

陳忞昕與搭檔林晉霆在混雙拿下銅牌後，隨後在女單一路挺進，當地時間5日上午的4強賽，以4：0 橫掃日本名將松島美空晉級金牌戰。

金牌戰面對黎明映的強力球風，陳忞昕雖一度以2：1的局數領先，但第四局在化解對方3個局點後仍無法拿下，被追到2：2。第5局陳忞昕重掌戰局，在3個局點優勢下取得聽牌，第6局黎明映強勢反彈，雙方纏鬥到10：10，陳忞昕仍先一步兌現冠軍點。

這是中華代表團隊史第1面青奧桌球金牌，並為隊史第4面桌球獎牌，前3面分別是2010年新加坡青奧男單銀牌（洪子翔）、2018年布宜諾斯艾利斯青奧混合團體賽銅牌（蘇珮綾、林昀儒），以及本屆陳忞昕、林晉霆的混雙銅牌。

陳忞昕個人在本次青奧獲1金、1銅，並為中華代表團隊史繼2014年南京青奧的黃懷萱、黃鈺仁（跆拳道）以及江念欣（舉重）後，第4位青奧金牌得主。

中華隊教練黃聖盛表示，「對手很難纏，雖在這次大會列第10種子，但表現非常好，尤其她的擊球品質優異，在前面遇到困境的時候，一度找不到很好的方法應對。」

黃聖盛指出，後來盡量讓戰術的變換更加靈活一點，「就不要那麼死，好像只有一兩種套路在變，把前面3、4局沒打出來的，盡量在5、6局施展，對手就亂了陣腳。」

陳忞昕談到，金牌戰一度處於困境，但她仍試圖穩住節奏，1分1分打，面對身體的疲累，也不斷告訴自己要撐下去。她也坦言，來到青奧壓力不是沒有，但教練與周遭的人都不斷給她鼓勵，相信這面金牌會給自己帶來激勵。

陳忞昕於桌球女單金牌戰擊敗新加坡選手黎明映，奪下中華代表團第1金。圖／代表團提供